Tout ou rien pour le “petit rouge”

26/07/2021 à 18:24 CEST

La L’équipe olympique espagnole se joue, contre l’Argentine, la passe en quarts de finale dans une dernière journée très équilibrée au cours de laquelle les quatre équipes du groupe espagnol ont des options pour se qualifier. Un match nul, en théorie, devrait être valable pour l’équipe nationale, mais il ne faut pas se faire confiance et la victoire lèverait tout doute.

La “rouge” a montré une très large supériorité sur ses deux premiers rivaux, même si il a été pénalisé pour l’absence de but. Mais, avec ce but d’Oyarzabal, qui a brisé une séquence de plus de 21 ans sans marquer pour l’équipe nationale aux Jeux Olympiques, il semble qu’il puisse y avoir un tournant pour matérialiser davantage les chances créées à chaque match.

Pour sa part, l’équipe argentine montre beaucoup d’irrégularités dans ce championnat, d’abord avec une surprenante défaite 2-0 contre l’Australie, puis en battant de justesse l’Egypte dans un match au cours duquel les Argentins ont beaucoup souffert.

À Les deux équipes sont perçues avec beaucoup de difficulté lorsqu’il s’agit de matérialiser leurs chances, puisque les deux, avec 23 et 25 tirs chacun, n’ont pu marquer qu’un seul but, de très mauvaises statistiques à cet égard.

Après avoir regardé les matchs des deux équipes et analysé comment elles arrivent à ce match, j’ai trouvé deux paris qui, à mon avis, ont une grande valeur.

Premièrement, le pari combiné dans la section “Combipartido” de Espagne ou match nul et moins de 3,5 buts à [1.57]Comme je prévois un match très serré et avec beaucoup de peur de perdre, même dans certaines parties du match, le match nul pourrait valoir à la fois pour se qualifier et je vois l’Espagne un cran au-dessus des Argentins.

Et la deuxième prévision serait égalité à la mi-temps [2.10]Puisque, comme je l’ai déjà dit, je prévois un match très serré et les deux équipes spéculent sur le résultat et à mon avis ce quota est d’une grande valeur.