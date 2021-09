“Tout ou rien”: quand les petits visages ont renversé les Beatles

in

Les bases de leurs premières sorties de 1965 ont vraiment porté leurs fruits les petits visages l’année suivante, quand ils sont devenus une force graphique majeure. Après des succès consécutifs dans le Top 10 britannique avec “Sha-La-La-La-Lee” et “Hé fille,” le quatuor londonien est devenu le numéro un des charts le 17 septembre 1966 avec “All Or Nothing”.

Couler un sous-marin

Créé comme son prédécesseur par le partenariat d’écriture du groupe avec Steve Marriott et Ronnie Lane, la chanson grimpait dans les charts depuis sa sortie début août. La chanson avait la particularité d’enlever Les Beatles du sommet, mettant fin au règne de quatre semaines de “Yellow Submarine” / “Eleanor Rigby”, pour donner aux Small Faces leur une semaine au n ° 1 au Royaume-Uni.

Marriott lui-même était à juste titre fier de la chanson et de la progression qu’elle représentait dans la production du groupe. “C’est génial”, a-t-il déclaré à Richard Green dans Record Mirror. « C’est le premier album que nous ayons fait à la place de tous ces trucs de Mickey Mouse comme ‘Sha-La-La-La-Lee’.

“Nous prenons l’écriture beaucoup plus au sérieux maintenant qu’avant”, a-t-il poursuivi franchement. « Je ne pense pas que les Small Faces puissent faire quoi que ce soit pour améliorer ‘Tout Ou Rien’. Avec certains des autres chiffres, nous aurions pu faire un bien meilleur travail si nous pouvions y consacrer plus de temps. »

Une comédie musicale à un million de livres

Au 21e siècle, la chanson a joué son rôle en présentant les Small Faces à une nouvelle génération d’admirateurs. Il a donné le titre de la comédie musicale de Carol Harrison, qui a connu un grand succès en Grande-Bretagne, avec des ventes de billets dépassant le million de livres sterling à l’été 2017. Il a eu un passage dans le West End de Londres au printemps 2018.

Il y avait quatre autres hits du Top 10 britannique à venir dans la trop courte histoire des Small Faces, mais “All Or Nothing” continuerait d’être leur plus gros disque de classement et, comme Marriott l’a convenu, est resté parmi leurs meilleurs moments jamais enregistrés. .

