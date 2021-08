Tout pour Durant : quatre ans, 198 millions d’extension

Kevin Durant décroche l’or. Selon plusieurs journalistes américains, dont Adrian Wojnarowski, la star des Nets renouvellera avec son équipe pour les deux prochaines saisons pour quatre ans et, attention, 198 millions de dollars. En total, y aunque todavía se desconocen los detalles del contrato, la media es de 49,5 millones de dólares al año, una barbaridad manifiesta que va acorde a los salarios que hoy están recibiendo una buena parte de las mejores estrellas de la mejor Liga du monde. C’est déjà arrivé à Stephen Curry ou Giannis Antetokounmpo, le premier avec les Warriors très récemment et le second avec les Bucks il y a quelques mois. Même James Harden s’est vu offrir une offre de plus de 50 millions par an en deux saisons pour ne pas quitter les Rockets, quelque chose que personne n’avait jamais collecté. Grands mots.

Comme on le sait, Harden a rejeté l’offre et aujourd’hui, il partage une équipe avec Durant. L’attaquant a quitté les Warriors pour rejoindre Kyrie Irving et a signé un contrat, en tant qu’agent libre, qui lui a rapporté 37 et 39 millions au cours de ses deux premières années, le titulaire, souvenez-vous, sans jouer pour le tendon d’Achille qui s’est cassé lors du cinquième match de la finale 2019, alors qu’il était encore à Golden State. L’année prochaine, il empochera plus de 40 millions et l’année suivante, pour 2022-2023, il avait une option de joueur d’un peu plus de 42 millions. Cependant, celui-ci sera automatiquement annulé une fois que vous aurez signé le nouveau contrat., avec qui il sera enrôlé dans les rangs des Nets jusqu’à ses presque 37 ans.

Le contrat sera signé à compter de samedi, date à laquelle il pourra le signer selon les règles de la compétition nord-américaine. Ensuite, vous pourrez continuer à augmenter vos gains, ce que certains joueurs ont déjà mentionné ont pu faire ces derniers temps grâce à des accords et des contrats de télévision. Ceci, ajouté au salaire de Harden (44 millions l’année prochaine et une option de joueur de 47 pour la prochaine) et de Kyrie Irving (34 et une option de joueur de 36) laisse aux Nets peu de marge pour recruter plus de joueurs, bien qu’ils puissent compléter le modèle avec les contrats minimaux, tout comme ils l’ont fait la saison dernière, lorsque des gens comme LaMarcus Aldrige (retraité en raison de problèmes de santé) sont arrivés ou Blake Griffin, qui a montré un très bon niveau.

Kevin Durant n’est pas seulement l’un des meilleurs joueurs de la NBA aujourd’hui, il est aussi l’un des meilleurs de tous les temps. Une star intemporelle, qui fait tout et a une capacité innée inhabituelle et spectaculaire à marquer une énorme quantité de points, il restera dans les mémoires comme une légende. A veces cuestionado y otras polémico (su salida de los Thunder no gustó nada en Oklahoma) ganó dos anillos en los Warriors para acabar con el sainete del no ganar y busca un nuevo campeonato en uno de los mercados más grandes de la NBA, en Brooklyn , New York. La saison dernière, il s’est bien remis d’une blessure autant de fois mortelle qu’Achille et, bien qu’il n’ait joué que 35 matchs en saison régulière, il a connu des séries éliminatoires spectaculaires. et il a récolté en moyenne plus de 35 points par soir contre les Bucks, futurs champions. Dans le cinquième, 49 buts et dans le septième 48, avec 53 minutes de jeu, tout le duel avec prolongations incluses. Ce qui a été dit : une légende. Et, dans ce cas, un avec les poches pleines d’argent. Ce n’est pas pour moins.