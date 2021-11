Tout quitter Netflix en décembre 2021

Alors que décembre se rapproche, Netflix s’apprête à supprimer certaines anciennes émissions de télévision et films de sa bibliothèque. Plusieurs titres – y compris des émissions de vacances et des films – quitteront le géant du streaming en décembre 2021, alors consultez la liste ci-dessous pour vous assurer de participer à une projection ou à deux de tous les favoris quittant Netflix pour une autre plate-forme de streaming. Avec la guerre du streaming en plein effet, un certain nombre de classiques seront supprimés de Netflix ce mois-ci.

Quelques films préférés des fans quittent Netflix en décembre, tout comme quelques séries populaires. Après avoir vu ce qu’il y a sur le billot, consultez la liste complète des ajouts à Netflix ce mois-ci, y compris plusieurs films et séries originaux.

DÉPART 12/3 – 12/30

Départ le 03/12/21 :

Le dernier OG : Saisons 1-2

Départ le 04/12/21 :

L’invité

Départ 12/7/21 :

Avant que je tombe

Départ le 08/12/21 :

Il vient la nuit

Le plus joyeux Noël de Mariah Carey

Départ le 13/12/21 :

Halte et attrape le feu : saisons 1 à 4

Départ le 13/12/21 :

Cinquante : la série : saisons 1-2

Saint Seiya : Saisons 1-6

Départ 15/12/21 :

Le majordome de Lee Daniels

Cartes vers les étoiles

La théorie du tout

Départ le 21/12/21 :

l’échelle de Jacob

Pratique privée : Saisons 1-6

Départ le 25/12/21 :

Capitaine fantastique

Départ 30/12/21 :

Winchester

DÉPART 31/12

Une histoire de Cendrillon

gangster américain

Beethoven

2e de Beethoven

les anges de Charlie

Montagne froide

Défi

Le démon intérieur

Faire la bonne chose

Ne soyez pas une menace pour South Central en buvant votre jus dans le capot

Double peine

Dossiers médico-légaux : Collections 1-9

Fullmetal Alchemist : Fraternité : Parties 1-5

Fullmetal Alchemist : Saison 1

Fantôme

Gladiateur

The Great British Baking Show : The Beginnings : Season 1

Fête à la maison

Fête à la maison 2

Fête à la maison 3

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie

Le dernier maître de l’air

Comme fou

L’amour ne coûte rien

Amour Jones

Les beaux os

Le machiniste

Magnolia

Mémoires d’une geisha

Ma belle dame

Pizza mystique

Le Labyrinthe de Pan

chat Botté

La rumeur court que…

Sérendipité

espionner les enfants

Spy Kids 2 : L’île des rêves perdus

Spy Kids 3: Game Over

Stuart Little

Les étrangers

Titanesque

Tommy garçon

Monde souterrain

Monde souterrain : éveil

Underworld le soulèvement des Lycans

Ce qu’une fille veut

Que mange Gilbert Raisin

Zodiaque

NOUVEAUX ORIGINAUX NETFLIX DIGNES DE BINGE À AJOUTER À VOTRE LISTE :

L’un de vos favoris figure-t-il dans la liste ci-dessus ? Ne vous inquiétez pas, il existe encore une tonne d’autres émissions et films Netflix originaux préférés des fans que vous pouvez vous gaver, y compris de nouveaux films originaux chaque semaine en 2021. Voici ce que nous pensons que vous devriez diffuser ce mois-ci.

(Photo : DAVID LEE/NETFLIX)

Plus ils tombent : Dans ce western, le hors-la-loi Nat Love (Jonathan Majors) découvre que son ennemi (Idris Elba) est en train de sortir de prison, alors il réunit son gang pour traquer Rufus Buck et se venger. The Harder They Fall est une histoire fictive, mais Nat Love était un vrai cow-boy. Les majors ont déclaré à PopCulture.com que les téléspectateurs ne seront pas déçus par le film qui met en vedette lui-même, Elba, Regina King, Zazie Beetz, Edi Gathegi, Deon Cole et Delroy Lindo, pour n’en nommer que quelques-uns.

« C’est un buffet de divertissement, un buffet de catharsis, un buffet de pertinence historique et de facteurs contributifs à l’air du temps », a déclaré Majors. « La musique est la musique. La façon dont nous coopérons pour construire l’histoire, la façon dont nous avons collaboré pour ciseler cette statue qu’est The Harder They Fall. Vous obtiendrez beaucoup. Il y en a beaucoup là-bas. Si vous voulez sans gluten, regardez cette scène. Si vous voulez de la viande, regardez cette scène. Tout est là, tout est là.

The Harder They Fall est disponible en streaming sur Netflix maintenant.

» GRANDE BOUCHE » – SAISON 5

Commençant par « No Nut November » et se poursuivant jusqu’au réveillon du Nouvel An, Big Mouth Season 5 aborde le thème de l’amour et de la haine avec l’introduction de lovebugs et de vers de haine, des créatures amorphes qui peuvent basculer entre les deux formes (comme les chenilles et les papillons) . Le lovebug de Nick, Walter (Brandon Kyle Goodman), pousse Nick à poursuivre ses sentiments pour Jessi jusqu’à ce qu’elle le rejette publiquement, transformant Walter en un ver de haine qui mène Nick sur un chemin sombre et rancunier. Pendant ce temps, l’amoureuse de Jessi, Sonya (Pamela Adlon), apparaît alors que Jessi se rapproche d’Ali et se demande finalement si elle l’aime plus qu’une amie. Le nouveau lien étroit de Jessi et Ali et la cooptation conjointe du groupe d’affinité de Missy envoient Missy dans sa propre spirale de haine, alimentée par le ver de haine Rochelle (Keke Palmer). La jalousie, l’amour non partagé et les nouveaux béguins abondent dans cette nouvelle saison de rupture alors que les adolescents de Big Mouth naviguent en 8e année.

La saison 5 de Big Mouth, en plus des quatre premières saisons, est désormais disponible en streaming sur Netflix.

‘TIGER KING 2’

Vous ne pensiez pas qu’il pourrait y avoir d’autres rebondissements dans cette histoire ? Oh, vous de peu de foi. Tiger King revient avec une deuxième saison qui approfondit les mystères et les personnages qui ont captivé le public et lancé la carrière de mille détectives de fauteuil.

Tiger King 2 est disponible en streaming sur Netflix à partir du mercredi 17 novembre.

‘MESSE DE MINUIT’

La dernière série d’horreur de Netflix est celle de Mike Flanagan, qui a créé, réalisé et écrit les précédents succès du streamer, The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. La série de sept épisodes suit une communauté insulaire isolée qui vit des événements miraculeux et des présages effrayants après l’arrivée d’un mystérieux prêtre. Flanagan a admis dans une lettre publiée avec la bande-annonce en août que Midnight Mass est son « projet préféré jusqu’à présent », allant même jusqu’à dire: « Les idées à la base de cette émission me font peur au plus profond de moi ». Avec Zach Gilford, Kate Siegel et Hamish Linklater, Midnight Mass est désormais disponible en streaming sur Netflix.

‘JEU DE CALMAR’

(Photo : Netflix)

La nouvelle série d’horreur de Netflix Squid Game prend le monde d’assaut. Le thriller fictif créé en Corée du Sud mais sorti en septembre aux États-Unis parle d’une émission de téléréalité où les débiteurs sont forcés ou contraints de participer à une série de jeux qui laisseront les perdants morts. Le prix est de 45,6 milliards de wons coréens, soit l’équivalent de 38,7 millions de dollars aux États-Unis. L’émission mélange action, suspense, survie et drame dans une histoire tordue qui trouve son public dans le monde entier.

La saison 1 de Squid Game est disponible en streaming sur Netflix maintenant.

