Tout quitter Netflix en novembre 2021

Alors que novembre se rapproche, Netflix s’apprête à supprimer certaines anciennes émissions de télévision et films de sa bibliothèque. Plusieurs titres quitteront le géant du streaming en novembre 2021, alors consultez la liste ci-dessous pour vous assurer d’avoir une projection ou deux de tous les favoris quittant Netflix pour une autre plate-forme de streaming. Avec la guerre du streaming en plein effet, un certain nombre de classiques seront supprimés de Netflix ce mois-ci.

Quelques films préférés des fans quittent Netflix en novembre, tout comme quelques séries. Après avoir vu ce qu’il y a sur le billot, consultez la liste complète des ajouts à Netflix ce mois-ci, y compris plusieurs films et séries originaux.

DÉPART 11/1 – 11/29

Départ le 21/11 :

My Little Pony Equestria Girls : La Légende d’Everfree

Mon petit poney : Joyeux anniversaire !

Départ le 21/11/21 :

Liste de seaux

Les amoureux

Départ 05/11/21:

Le Bloomer tardif

Départ 07/11/21 :

Sans sommeil

Départ le 11/10/21 :

Un homme celibataire

Départ 11/11/21 :

Gare de Fruitvale

Départ 14/11/21 :

Le prochain top model américain : Saison 19

Le prochain top model américain : Saison 20

K-on ! le film

K-On ! : Saisons 1-2

Survivor : Saison 20 : Héros contre Méchants

Survivant : Saison 28 : Cagayan

Départ 15/11/21 :

Maison sécurisée

Départ 17/11/21 :

La liste de non baisers de Naomi et Ely

Départ le 19/11/21 :

Spy Kids : tout le temps dans le monde

Départ le 21/11/21 :

Ninja de Beverly Hills

Tués à la machette

Départ 26/11/21 :

Broadchurch: Saisons 1-3

Départ le 29/11/21 :

Man Down: Saisons 1-4

DÉPART 11/30

3 jours à tuer

L’histoire d’un chevalier

Hors-la-loi américains

Êtes-vous le seul : Saisons 1-2

Terre de champ de bataille

Chef

Danger clair et présent

Écrivains de la liberté

Glee: Saisons 1-6

Les meurtres de Happytime

Maître de l’encre : Saisons 1-2

Lettres pour Juliet

L’avocat de Lincoln

Bébé à un million de dollars

Menthe poivrée

Ananas Express

Râteau : Saisons 1-4

Richard Pryor : en concert

Ecole du rock

Stargate SG-1 : Saisons 1-10

TOUR : Les espions de Washington : Saisons 1-4

Monde de l’eau

NOUVEAUX ORIGINAUX NETFLIX DIGNES DE BINGE À AJOUTER À VOTRE LISTE

L’un de vos favoris figure-t-il dans la liste ci-dessus ? Ne vous inquiétez pas, il existe encore une tonne d’autres émissions et films Netflix originaux préférés des fans que vous pouvez vous gaver, y compris de nouveaux films originaux chaque semaine en 2021. Voici ce que nous pensons que vous devriez diffuser ce mois-ci.

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Vous : Saison 3 : Le troisième volet de Netflix de la série effrayante de tueurs en série / harceleurs You est enfin diffusé en octobre près de deux ans après le début de la saison 2 en décembre 2019. La saison 3 mettra en vedette la poursuite de la relation frauduleuse de Joe Goldberg (Penn Badgley) avec Love (Victoria Pedretti), qui est enceinte de son enfant dans une nouvelle maison de banlieue. La bande-annonce montrait un aperçu de leur nouvelle vie après la naissance de leur fils, le nouvel objet de l’affection de Joe s’avérant être leur nouvelle voisine Natalie. En voix off, Joe dit à son fils : « Pour toi, je déménagerais dans une banlieue sans âme. Pour toi, j’épouserais le monstre : ta mère, Amour. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

La saison 3 de You est disponible en streaming sur Netflix le vendredi 15 octobre.

‘MESSE DE MINUIT’

(Photo : EIKE SCHROTER/NETFLIX)

La dernière série d’horreur de Netflix est celle de Mike Flanagan, qui a créé, réalisé et écrit les précédents succès du streamer, The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. La série de sept épisodes Midnight Mass suit une communauté insulaire isolée qui vit des événements miraculeux et des présages effrayants après l’arrivée d’un mystérieux prêtre. Flanagan a admis dans une lettre publiée avec la bande-annonce en août que Midnight Mass est son « projet préféré jusqu’à présent », allant même jusqu’à dire: « Les idées à la base de cette émission me font peur au plus profond de moi ». Avec Zach Gilford, Kate Siegel et Hamish Linklater, Midnight Mass est désormais disponible en streaming sur Netflix.

« BOB ROSS : HEUREUX ACCIDENTS, TRAHISON ET CUPIDITÉ »

Bob Ross a apporté de la joie à des millions de personnes en tant que professeur d’art le plus célèbre au monde. Mais une bataille pour son empire commercial a jeté une ombre sur ses arbres heureux. La ligne de connexion officielle de ce documentaire se lit comme suit : « Avec une vive appréciation de la nature et un comportement gentil et doux, il a encouragé tous ceux qu’il a rencontrés à embrasser leur créativité et à croire en eux-mêmes, devenant un phénomène culturel en cours de route. L’homme qui a dit qu’il n’y a pas eu d’erreurs, plutôt que des accidents heureux, a fait le bonheur du monde pendant des décennies. Alors que sa voix apaisante et son image unique continuent d’évoquer la nostalgie, il reste une histoire sinistre entourant son nom et l’empire qui a été construit sur lui étant détourné par des partenaires autrefois de confiance, dont la lente trahison à son égard s’est poursuivie au-delà de sa mort en 1995. »

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed est maintenant disponible en streaming sur Netflix.

