Tout quitter Netflix en septembre 2021

Alors que septembre approche à grands pas, Netflix s’apprête à supprimer certaines anciennes émissions de télévision et films de sa bibliothèque. Plusieurs titres quitteront le géant du streaming en septembre 2021, alors consultez la liste ci-dessous pour vous assurer d’avoir une projection ou deux de tous les favoris quittant Netflix pour une autre plate-forme de streaming. Avec la guerre du streaming en plein effet, un certain nombre de classiques seront supprimés de Netflix ce mois-ci.

Quelques films préférés des fans quittent Netflix en septembre, tout comme quelques séries. Après avoir vu ce qu’il y a sur le billot, consultez la liste complète des ajouts à Netflix en septembre, y compris plusieurs films et séries originaux.

DÉPART 9/3 – 9/26

Départ le 9/3/21 :

Donner des coup de pied et crier

Départ le 9/6/21 :

Spécial Minuit

Départ le 9/7/21 :

Rue de l’Éventreur : Séries 1-5

Départ le 11/09/21 :

Turbo

Départ 9/12/21 :

Je suis désolé : saisons 1-2

Départ le 14/09/21 :

Pawn Stars : Saison 2

Départ 15/09/21 :

Angry Birds : Saisons 1-2

Comme ci-dessus, donc ci-dessous

Scott Pilgrim vs le monde

Départ le 16/09/21 :

Penny Dreadful: Saisons 1-3

Départ le 18/09/21 :

La Belle et la Bête : Saisons 1-4

Départ le 26/09/21 :

Le grand maître

précédentsuivant

DÉPART 9/30

Air Force One

Austin Powers dans Goldmember

Austin Powers : International Man of Mystery

Austin Powers : l’espion qui m’a baisé

Soirées Boogie

Berceau 2 la tombe

Mal: Saison 1

Les imbéciles se précipitent

Insidieux

Le Karaté Kid

Le Karaté Kid Partie II

Le Karaté Kid Partie II

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Sans attaches

Le pianiste

Soirée de bal

La reine

Star Trek

Star Trek : Enterprise : Saisons 1-4

Star Trek : Saisons 1-3

Star Trek : Voyager : Saisons 1-7

La Licorne : Saison 1

Pourquoi les fous tombent-ils amoureux

précédentsuivant

NOUVEAUX ORIGINAUX NETFLIX DIGNES DE BINGE À AJOUTER À VOTRE LISTE :

L’un de vos favoris figure-t-il dans la liste ci-dessus ? Ne vous inquiétez pas, il existe encore une tonne d’autres émissions et films Netflix originaux préférés des fans que vous pouvez vous gaver, y compris de nouveaux films originaux chaque semaine en 2021. Voici ce que nous pensons que vous devriez diffuser ce mois-ci.

(Photo : JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX)

Banques extérieures : Saison 2 : Les Pogues sont de retour pour la saison 2, qui teste l’équipage comme jamais auparavant alors que la série à succès revient pour une autre série d’aventures estivales. Un teaser publié en juin présente des images des Pogues organisant un mini enterrement pour John B (Chase Stokes) et Sarah (Madelyn Cline), pensant que les deux sont morts. En réalité, ils ont survécu à la tempête tropicale qui a coulé leur bateau et ont été secourus par un pétrolier en route vers les Bahamas. Il se trouve que c’est au même endroit que le père diabolique de Sarah, Ward (Charles Esten), qui a accusé John B de meurtre, a caché son or, et John B et Sarah sont maintenant en fuite. Pendant ce temps, les enjeux pour Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) et JJ (Rudy Pankow) augmentent rapidement à domicile.

Les saisons 1 et 2 d’Outer Banks sont toutes deux disponibles en streaming sur Netflix maintenant.

précédentsuivant

BRAQUAGE

(Photo : Netflix)

De Dirty Robber – les producteurs derrière le meilleur court métrage primé aux Oscars de 2021 Two Distant Strangers – et le réalisateur nominé aux Emmy Derek Doneen, vient une nouvelle série documentaire Netflix relatant trois des plus grands braquages ​​de l’histoire américaine moderne, comme expliqué par les personnes qui les ont tirés désactivé.

Une femme de 21 ans vole des millions en argent comptant au casino de Vegas. Un père en herbe empoche une fortune à l’aéroport de Miami… et utilise des émissions de télévision pour apprendre à s’en sortir. Un père du Kentucky est accusé de l’un des plus gros cambriolages de bourbon de l’histoire. Utilisant des reconstitutions dynamiques, des interviews originales et un style rapide qui s’intègre parfaitement dans le canon cinématographique aux côtés de films comme Ocean’s Eleven et Catch Me If You Can, les réalisateurs Derek Doneen (The Price of Free), Martin Desmond Roe (Two Distant Strangers) , et Nick Frew (We Are the Champions) prennent chacun la tête d’un seul braquage, raconté en deux épisodes.

Heist est disponible en streaming maintenant.

précédentsuivant

« JE PENSE QUE VOUS DEVRIEZ PARTIR AVEC TIM ROBINSON : SAISON 2

(Photo : Netflix)

La série de sketchs comiques acclamée par la critique et hilarante, I Think You Should Leave with Tim Robinson revient pour une deuxième saison. Les créateurs et scénaristes Tim Robinson et Zach Kanin mettent leur style de comédie distinct et leur humour d’observation au premier plan, continuant à se moquer des situations les plus étranges et les plus banales de la vie.

Akiva Schaffer, Andy Samberg et Jorma Taccone (The Lonely Island) et Ali Bell pour Party Over Here sont producteurs exécutifs aux côtés d’Alex Bach et Dan Powell pour Irony Point. Alice Mathias est productrice exécutive et a réalisé la plupart des sketchs aux côtés de Zach Kanin.

Les saisons 1 et 2 de I Think You Should Leave With Tim Robinson sont disponibles en streaming sur Netflix.

précédentsuivant

‘FEAR STREET’ – PARTIES 1-3

(Photo : Netflix)

La trilogie des livres classiques de RL Stine de Netflix amène les adaptations de livres dans une toute nouvelle direction. Les trois longs métrages sortiront en succession rapide au cours du mois de juillet et traverseront le temps avec le premier film se déroulant en 1994, le deuxième en 1978 et le troisième en 1666.

Rue de la peur Partie 1 : 1994 : Après une série de meurtres brutaux, une adolescente et ses amis affrontent une force maléfique qui sévit dans leur célèbre ville depuis des siècles. Bienvenue à Shadyside. Fear Street Part 1: 1994 est disponible en streaming maintenant.

Rue de la peur Partie 2 : 1978 : Dans la ville maudite de Shadyside, la vague de meurtres d’un tueur terrorise le Camp Nightwing et transforme un été de plaisir en un horrible combat pour la survie. Fear Street Part 2: 1978 est disponible en streaming maintenant.

Rue de la peur Partie 3 : 1666 : De sombres secrets. Un mal indicible. Le monde impitoyable de 1666 détient la vérité derrière une puissante malédiction – et la clé de l’avenir d’une ville. Fear Street Part 3: 1666 est disponible en streaming maintenant. précédent