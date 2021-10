Tout rosé : l’oenotourisme à nouveau de bonne humeur

L’association prévoit d’organiser la Fête des vendanges dans 20 villes en même temps plus tard cette année afin que davantage de villes prennent conscience des vins produits à Nashik.

Sara Pink du haut-commissariat britannique, Delhi, est peut-être le seul touriste étranger à avoir visité les vignobles de Nashik après le verrouillage de Covid. Agréablement surprise par la qualité des vins disponibles dans cette petite ville, elle a promis de présenter les vins indiens aux Britanniques et de persuader les touristes britanniques de visiter les vignobles de Nashik alors qu’elle rentre chez elle après une longue mission en Inde.

Alors que les touristes étrangers peuvent prendre un certain temps pour commencer à visiter les vignobles de Nashik, les touristes de Pune, Mumbai et Gujarat ont déjà recommencé à se presser dans les vignobles de Nashik.

Les fréquentations ont été encourageantes, avec plus de 1 000 touristes visitant les vignobles en semaine et plus de 3 000 touristes essayant les vins le week-end, a déclaré à FE Jagdish Holkar, président de l’All India Wine Producers Association (AIWPA). « Les gens aspirent à sortir au grand jour après avoir été confinés chez eux pendant plus d’un an et demi. Il n’y a pas de meilleure façon de profiter de la liberté d’être à l’air libre que d’être dans les vignobles », a-t-il déclaré.

Les établissements vinicoles de Nashik ont ​​été fermés pendant presque toute la période où les restrictions étaient en place et attendent maintenant avec impatience une belle saison des fêtes à venir. Les hôtels, les petites stations balnéaires et les stations balnéaires sur les vignobles rapportent plus de 98% d’occupation pendant la semaine et 100% d’occupation le week-end.

Monit Dhavale, vice-président principal (hospitalité) de Sula Vineyards, a déclaré que l’œnotourisme à Nashik s’était accéléré alors que les gens cherchaient à se détendre après une longue période de restrictions. « Après la deuxième vague, notre complexe a enregistré plus de 90 % d’occupation en moyenne et le week-end, un taux d’occupation de 100 % », a-t-il déclaré.

Les touristes viennent principalement de Mumbai, Pune, Surat et Indore, tous situés à quatre heures de route de Nashik. Sula possède une salle de dégustation de vins, des villas et un complexe, tandis que le York Wines voisin possède une salle de dégustation et un complexe. Grover Zampa et Soma sont d’autres établissements vinicoles dotés de salles de dégustation. Des vignobles comme Vallonnie, Renaissance et Good Drops attirent également les touristes en grand nombre. Nashik possède 48 établissements vinicoles agréés et environ 35 d’entre eux sont opérationnels.

Ashwin Rodrigues de Good Drop Wine Cellars affirme que les établissements vinicoles ont traversé des moments difficiles et connaissent maintenant une bonne saison avec le retour des touristes. Sa cave a récemment lancé la collection italienne Frizzano composée d’une variété de vins. « Il y a eu très peu de lancements et les caves se concentrent sur la consolidation de l’activité. Il y a un long chemin à parcourir », a-t-il toutefois ajouté.

Yatin Patil, ancien président de l’AIWPA, a souligné que les affaires des touristes de long séjour étaient encourageantes. Étant donné que le travail à domicile est toujours encouragé et que la scolarité est toujours en ligne, de nombreuses familles ont préféré passer de longues périodes en ville au milieu des vignes, a-t-il déclaré. Holkar a des projets ambitieux pour les caves. L’association prévoit d’organiser la Fête des vendanges dans 20 villes en même temps plus tard cette année afin que davantage de villes prennent conscience des vins fabriqués à Nashik. Si cela fonctionne, nous pourrions également voir plus de touristes venant d’autres États, a-t-il déclaré.

