Tout savoir sur Jennie Nguyen, la nouvelle femme au foyer du RHOSLC

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des drames avec quelqu’un cette saison, elle a joué timidement: “Vous devez rester à l’écoute et surveiller cela. Bien sûr, il y a toujours des conflits avec les amitiés, avec les relations avec nos conjoints. Il y a toujours des conflits, vous ne pouvez pas éviter cela . “

Elle a été tout aussi choquée par l’arrestation de Jen Shah que ses co-stars

Jennie a déclaré à propos de l’arrestation de la co-vedette Jen Shah cette saison: “Vous voyez dans la bande-annonce que nous étions tellement choqués d’être assis là, de voir tous ces agents fédéraux venir chercher Jen. Nous étions tous choqués. Nous ne savions pas ce qui se passait du tout. Je ne connais pas très bien Jen. C’est la première saison, j’essaie d’apprendre à la connaître, donc j’étais très calme parce que je ne savais pas ce qui s’était passé pour réagir de manière excessive. “

“J’ai essayé d’être logique, j’ai essayé de penser clairement avant de sauter dans le jugement”, a poursuivi Jennie. “Vous entendez ce que la presse a dit, mais vous ne connaissez vraiment pas les faits, donc je vais juste être neutre à ce sujet parce que je fais confiance à notre système juridique ici et je ne vais pas sauter aux conclusions ou porter des jugements. Ce sur quoi je me concentre, c’est d’être une bonne humaine, d’être gentille et gentille et de la soutenir parce qu’elle est une mère, une épouse, c’est ce dont elle a le plus besoin, c’est que quelqu’un soit là et la comprenne. Quel que soit son problème juridique, elle a beaucoup dans son assiette et je ne suis pas du genre à interférer et à porter un jugement. J’essaie juste d’être gentille et gentille. “