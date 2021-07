Tout savoir sur la meilleure montre d’Apple à ce jour

On ne peut pas le nier : l’Apple Watch est la meilleure montre connectée du marché. Non seulement l’Apple Watch est élégante et élégante, mais c’est aussi un excellent tracker de fitness et fonctionne parfaitement avec vos produits Apple. La dernière Apple Watch est l’Apple Watch Series 6 – et elle s’appuie sur une série 5 déjà excellente et offre un certain nombre de raffinements.

L’Apple Watch Series 6 est sortie en septembre et devrait être remplacée par l’Apple Watch Series 7 en septembre 2021. Mais jusque-là, c’est la meilleure montre connectée.

Curieux d’en savoir plus ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la dernière montre d’Apple. Alternativement, si vous recherchez le prochain appareil d’Apple, consultez notre guide sur l’Apple Watch Series 7.

Conception Apple Watch série 6

L’Apple Watch Series 6 ressemble à peu près à la Series 5. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. L’appareil est élégant et élégant, offre une forme carrée avec des coins et des bords bien arrondis. Sur la droite de l’appareil, vous aurez la Digital Crown et le bouton latéral, comme sur les modèles de la génération précédente.

La montre est disponible en deux tailles : 40 mm et 44 mm. Il n’y a aucune conséquence à choisir une taille plutôt qu’une autre. Ainsi, vous pouvez baser votre décision uniquement sur la taille qui convient le mieux à vos poignets.

L’appareil est disponible dans un certain nombre de couleurs et de matériaux de construction, comme l’Apple Watch Series 5 avant lui. Voici un rapide aperçu.

Aluminium: Argent, gris sidéral, or, (produit)rouge, bleu

Inoxydable Acier : Argent, Graphite, Or

Bien sûr, l’autre décision à prendre est de savoir si vous voulez un modèle cellulaire ou non. Les modèles en acier inoxydable ne sont disponibles qu’en cellulaire, mais vous n’avez pas besoin d’activer la connectivité cellulaire si vous ne le souhaitez pas.

Écran Apple Watch série 6

L’affichage de l’Apple Watch Series 6 est à peu près le même que celui de la Series 5, mais encore une fois, ce n’est pas une mauvaise chose. Avec la série 5, Apple a apporté une expérience d’affichage permanent à l’Apple Watch, et cela reste ici. Cela signifie que vous pouvez jeter un coup d’œil à votre poignet pour voir l’heure, sans avoir à tourner le bras et à réveiller l’écran.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’appareil offre également le taux de rafraîchissement variable d’Apple. Cela signifie qu’il peut varier son taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 60 Hz, ce qui permet d’économiser la batterie.

Suivi de la santé de l’Apple Watch Series 6

La dernière montre conserve toutes les fonctionnalités impressionnantes de suivi de la condition physique offertes par les appareils de la génération précédente et en ajoute quelques-unes. Vous bénéficierez toujours du suivi de la fréquence cardiaque, du suivi des pas et du capteur ECG. De plus, l’Apple Watch peut désormais suivre les niveaux d’oxygène dans le sang, à la fois en arrière-plan et à la demande. Il n’est pas destiné à être un dispositif médical, mais comme l’ECG, il pourrait être utile pour certains.

L’appareil offre également d’autres nouvelles fonctionnalités de suivi. Par exemple, il dispose d’un altimètre toujours allumé, qui peut suivre votre altitude à tout moment. C’est pratique pour les randonneurs, mais étant donné qu’il est toujours allumé, cela pourrait aussi aider pour d’autres choses.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Spécifications de l’Apple Watch Series 6

Comme le veut la tradition, la montre subit une légère modification des spécifications. Maintenant, la puissance de traitement brute n’est généralement pas une grosse affaire pour l’Apple Watch, car vous ne l’utiliserez pas pour des choses comme les jeux. Mais des chipsets plus puissants peuvent garantir le bon fonctionnement de l’appareil pendant des années, même après des années de mises à jour logicielles.

La montre est livrée avec le chipset Apple S6, qui est un processeur dual-core.

Prix ​​et disponibilité de l’Apple Watch Series 6

L’Apple Watch Series 6 a été annoncée en septembre et, en tant que telle, est désormais largement accessible au public. La montre commence à 399 $ pour le modèle 40 mm et à 429 $ pour le modèle 44 mm.

Pour une expérience Apple Watch moins chère, cela vaut la peine de consulter l’Apple Watch SE, qui commence à 279 $.