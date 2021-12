Tout savoir sur la nouvelle loi chinoise sur les frontières terrestres : les actions chinoises sont plus éloquentes que les mots

L’Inde avait fait plusieurs suggestions pour résoudre l’impasse militaire en cours entre les deux parties lors de la treizième série de pourparlers des commandants de corps en octobre.

Dans trois jours (1er janvier 2022), la nouvelle loi chinoise sur les frontières terrestres deviendra opérationnelle. L’Inde a déjà exhorté Pékin à éviter les actions susceptibles de modifier la situation dans les zones frontalières.

Qu’est-ce que la loi chinoise sur les frontières terrestres ?

Comme cela a été rapporté plus tôt, plus tôt cette année en octobre, le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale avait adopté la loi pour la protection et l’exploitation des zones frontalières terrestres de la Chine. Selon la nouvelle loi, « la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République populaire de Chine sont inviolables et sacrées ».

La législation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, a été adoptée par le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale et est destinée à la protection et à l’exploitation des zones frontalières terrestres de la Chine.

Il évoque les mesures que l’État prendra pour améliorer les services publics et les infrastructures, encourager et soutenir la vie et le travail des personnes, renforcer la défense des frontières ; soutenir le développement économique et social des zones frontalières ; et le développement économique dans les zones frontalières.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Ces mesures signifient que les Chinois envisagent d’installer des populations civiles dans les zones frontalières.

Cependant, la législation a exhorté l’État à suivre les principes de «confiance mutuelle, d’égalité et de consultation amicale, et à résoudre correctement les différends et les problèmes frontaliers de longue date avec les pays voisins par le biais de négociations.

La Chine partage sa frontière terrestre de 22 457 km avec 14 pays comme l’Inde (la troisième plus longue frontière) et la Russie et la Mongolie. Bien qu’il y ait des problèmes de frontière contestés entre l’Inde et la Chine, et le Bhoutan et la Chine (477 km), il n’y a pas de problèmes de frontière avec la Russie ou la Mongolie.

La loi est-elle spécifiquement destinée à l’Inde ?

La réponse simple est non. Cependant, la limite de 3 488 km reste contestée. Les armées de l’Inde et de la Chine continuent d’être dans une impasse militaire et, selon les experts, il pourrait y avoir des obstacles à la résolution des problèmes de frontière. La nouvelle législation suggère cependant que l’APL s’occupera de la gestion des frontières.

L’accord de frontière sino-pakistanais de 1963

La nouvelle loi ne confère aucune légitimité à cet accord qui a été qualifié d’invalide et d’illégal par l’Inde. Et, l’Inde revendique la souveraineté sur une partie des terres que la Chine et le Pakistan ont cédées en faveur l’une de l’autre dans le cadre de l’accord. Cela inclut également les terres du nord du Cachemire et du Ladakh.

Villages frontaliers modèles

Il y a eu des rapports selon lesquels la Chine a construit des villages de défense des frontières « nantis » à travers la ligne de contrôle réel (LAC) dans tous les secteurs. En juillet de cette année, le président chinois Xi Jinping a visité un village au Tibet situé près de la frontière avec l’Arunachal Pradesh. L’Inde a déjà exprimé sa préoccupation face à la « double utilisation militaire et civile » des villages frontaliers.

Plus tôt cette année, après plusieurs séries de pourparlers marathon à différents niveaux – militaire et diplomatique, les troupes des deux côtés se sont retirées des rives nord et sud du lac Pangong et de Gogra. Cependant, malgré les pourparlers, les troupes restent à d’autres points de friction.

La partie chinoise reste agressive et n’a montré aucun intérêt à désamorcer la situation frontalière. L’Inde avait fait plusieurs suggestions pour résoudre l’impasse militaire en cours entre les deux parties lors de la treizième série de pourparlers des commandants de corps en octobre. La Chine n’était pas d’accord avec les suggestions faites par l’Inde.

