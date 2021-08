Tout savoir sur la nouvelle marque de Kylie Jenner – WWD

Kylie Jenner se prépare à étendre son empreinte dans le monde de la mode.

Jenner a lancé sa nouvelle marque de maillots de bain, appelée Kylie Swim, dans une publication Instagram le 17 août, publiant une image Polaroid d’elle-même dans un maillot de bain rose et jaune découpé. Le message était sous-titré “à venir…”

Depuis la publication initiale, Jenner et le compte Instagram de Kylie Swim ont taquiné des pièces de la marque, qui n’a pas encore révélé de date de lancement. Les autres articles incluent une autre série d’images Polaroid et une vidéo de modèles vêtus de maillots de bain roses, jaunes et orange dans des styles une pièce et bikini.

WWD a rapporté en mai que Jenner avait déposé des demandes de marque pour « Kylie Swim » et « Kylie Swim by Kylie Jenner » pour des articles vestimentaires tels que « maillots de bain, couvertures de plage, couvre-chefs, hauts, bas, chaussures et peignoirs », ainsi que des maillots de bain -accessoires liés comme des lunettes de soleil, des serviettes, des couvertures d’extérieur, des sacs de plage et d’autres articles.

Kylie Swim est la première aventure solo de Jenner dans le monde de la mode. Elle co-dirige également la marque de mode Kendall + Kylie avec sa sœur aînée Kendall Jenner.

La marque s’ajoute à l’empire commercial croissant de Jenner. Elle a lancé sa marque de maquillage populaire, Kylie Cosmetics, en 2015 avec les kits pour les lèvres les plus vendus de la marque qui ont capitalisé sur sa moue signature. Elle a depuis étendu la marque à toutes les autres catégories de maquillage et a lancé une marque de beauté secondaire, Kylie Skin, en 2019.

En novembre 2019, Jenner a signé un accord avec Coty Inc., qui a acheté une participation majoritaire de 51% dans la marque de beauté pour 600 millions de dollars. Cela valorisait Kylie Cosmetics à 1,2 milliard de dollars. Grâce à cet investissement, Jenner a relancé la marque en juillet pour proposer des formules végétaliennes et de nouveaux emballages.

La liste des produits et la gamme de prix de Kylie Swim n’ont pas été révélées. Cet article sera mis à jour lorsque de nouvelles informations sur la marque seront publiées.

