Tout savoir sur la nouvelle série effrayante de Netflix ‘Midnight Mass’

Pour ceux d’entre vous qui apprécient tout le nouveau contenu d’horreur stellaire que Netflix a mis à la disposition des abonnés cette année, le streamer ce week-end continue de livrer. La nouvelle série limitée Midnight Mass Netflix, du créateur et réalisateur Mike Flanagan, suscite des critiques élogieuses – à la fois de la part des critiques et du public.

La série a actuellement un score parfait sur Rotten Tomatoes parmi les téléspectateurs, assis à 100% au moment de la rédaction de cet article. Du côté des critiques, la série a une note presque parfaite de 95%. Alors, en quoi consiste exactement cette nouvelle émission, la dernière d’une pile de contenu d’horreur en effervescence et en pleine croissance sur Netflix? Nous entrerons dans tous les détails ci-dessous.

Série Midnight Mass Netflix, en streaming maintenant

La messe de minuit, selon le matériel de presse de Netflix, « raconte l’histoire d’une petite communauté insulaire isolée dont les divisions existantes sont amplifiées par le retour d’un jeune homme en disgrâce (Zach Gilford) et l’arrivée d’un prêtre charismatique (Hamish Linklater).

« Lorsque l’apparition du père Paul sur l’île Crockett coïncide avec des événements inexpliqués et apparemment miraculeux, une ferveur religieuse renouvelée s’empare de la communauté. Mais ces miracles ont-ils un prix ?

Dans un fil Twitter jeudi, Flanagan lui-même a souligné que ce projet est quelque chose qui compte plus pour lui que tout ce qu’il a fait. “Cette émission va vous toucher beaucoup”, dit-il à un moment donné dans le fil, directement aux téléspectateurs. «Cela demandera et récompensera la patience, cela posera des questions difficiles et, espérons-le, ce sera aussi, espérons-le, sacrément effrayant et bouleversant. Mais c’est aussi, au fond, une invitation, et j’espère sincèrement qu’elle vous parle.

La messe de minuit commence maintenant. pic.twitter.com/1w8tUvFuyn – Messe de minuit (@midnightmass) 24 septembre 2021

Le casting comprend Kate Siegel, Rahul Abburi et Crystal Balint, pour n’en nommer que quelques-uns. La série est également produite par Flanagan et Trevor Macy, pour Intrepid Pictures.

Détails supplémentaires

Flanagan lui-même a récemment accordé une interview intéressante à Vanity Fair, dans laquelle il a souligné diverses choses sur la Bible qu’il pense être comparables à l’art dans le genre de l’horreur. « Il est impossible de séparer la Bible en tant que livre de la littérature d’horreur », a-t-il déclaré au magazine. « Il y a tout là-dedans.

«C’est ouvertement et sans vergogne épousant des événements surnaturels et horribles à gauche et à droite. Même le héros de l’histoire – Dieu, l’incarnation de l’amour – noie le monde quand il se met suffisamment en colère dans l’Ancien Testament. »

Source de l’image : Eike Schroter/Netflix

Quoi d’autre est tendance

En attendant, voici un aperçu des autres contenus parmi les plus regardés sur Netflix en ce moment. Si vous avez besoin d’idées sur ce qu’il faut regarder après la messe de minuit, c’est bien.

Le classement ci-dessous provient de l’équipe du service de moteur de recherche en streaming Reelgood et couvre la semaine du 15 au 21 septembre. Ci-dessous, vous trouverez une liste des 10 meilleures émissions sur Netflix que les utilisateurs de Reelgood ont le plus diffusées en streaming :

Histoire du crime américain

Éducation sexuelle

Appât à clics

Jeu de calmar

Lucifer

Tournant : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme

Manifeste

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Mal

Sur le point