Tout savoir sur la routine de remise en forme HOTWORX de Rachel Bradshaw

Rachel emmène même Terry pour une séance de sauna privée, et Terry a plaisanté en disant qu’il était ouvert à toute séance d’entraînement « tant que ça ne pue pas !. »

Aujourd’hui, Rachel est ambassadrice de la marque HOTWORX et partage son histoire sur la façon dont les séances d’entraînement isométriques ont aidé à guérir de sa chirurgie pour lutter contre sa scoliose sévère naturelle.

« J’ai subi une importante opération de fusion vertébrale il y a environ quatre ans. J’ai deux tiges en titane et quarante vis dans le dos, et j’essayais de renforcer mes muscles du dos et de guérir », a déclaré Rachel en exclusivité à E! Nouvelles. « Je ne pouvais tout simplement pas comprendre une séance d’entraînement. Quand vous avez du matériel, vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas soulever de poids, vous êtes si limité. J’abandonnais en quelque sorte. Je me sentais tellement vaincu: » Comment suis-je vais-je rester en forme le reste de ma vie ? Je dois rester en bonne santé. J’ai trouvé HOTWORX à Dallas et je me suis dit : ‘C’est le plus cool !’ »

À partir de séances d’entraînement de 30 minutes comme Hot Yoga et Hot Barre None, ainsi que des séances d’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) de 15 minutes comme Hot Cycle et Hot Blast, HOTWORX a révolutionné la routine de remise en forme de Rachel.