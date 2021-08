Tout savoir sur la série Apple TV+

The Morning Show Season 2 est presque là, et de nombreux fans ne font que se tenir au courant des dernières nouvelles de la production. La série met en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon en tant que co-animateurs d’une émission-débat matinale sur le câble, et c’est l’un des plus gros succès produits pour Apple TV + à ce jour. Faites défiler vers le bas pour tout ce que nous savons sur la nouvelle saison jusqu’à présent.

The Morning Show Season 1 a débuté le 1er novembre 2019, avec le lancement du service de streaming Apple TV+. Comme tant d’autres émissions, la deuxième saison a été retardée par la pandémie de COVID-19, mais elle sera finalement diffusée en septembre 2021. Aniston, Witherspoon et d’autres acteurs principaux sont de retour, dont Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Néstor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry et Jack Davenport. De nouveaux acteurs rejoignent également le casting, tandis que quelques-uns ont quitté la série. Le producteur exécutif Kerry Ehrin reste le showrunner.

L’ensemble a été assez secret tout au long du tournage, mais comme toujours, quelques bribes d’informations se sont échappées. Celles-ci complètent certaines des grandes annonces officielles, qui sont plus abondantes maintenant que la date de la première se rapproche. Voici ce que nous savons sur The Morning Show Saison 2 jusqu’à présent.

Première

(Photo : Apple TV+)

La saison 2 de The Morning Show sera diffusée le vendredi 17 septembre sur Apple TV+. Comme d’autres émissions Apple, elle sera diffusée de semaine en semaine plutôt que de tomber en une seule fois. De plus en plus de téléspectateurs disent qu’ils préfèrent cette méthode car elle crée du suspense et permet aux gens de monter à bord tout au long d’une saison plutôt que d’avoir l’impression d’avoir raté le coche lors d’une frénésie populaire.

Suspense

(Photo : Apple TV+)

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, The Morning Show s’est arrêté sur un cliffhanger majeur à la fin de la saison 1. La première saison dépeint une sortie de style mouvement Me Too de Mitch Kessler (Carell) en tant que harceleur sexuel en série sur le lieu de travail, et son co-animateur Alex Levy (Aniston) tentent de rétablir la confiance., avec l’aide de son nouveau co-présentateur Bradley Jackson (Witherspoon). La saison s’est terminée avec Alex et Bradley qui ont interviewé Mitch en direct et qui ont dévoilé leur réseau et son président, Fred Micklen (Tom Irwin) pour avoir permis à Mitch au fil des ans.

Flash avant

À première vue, la saison 2 reprend assez longtemps après cette finale pleine de suspense lorsque les changements ont eu le temps de prendre effet. La bande-annonce montre qu’Alex a quitté le réseau UBA et The Morning Show, mais Cory (Crudup) veut qu’elle revienne. Pendant ce temps, Bradley craint d’être “dépassée” par le nouveau régime et recherche d’autres options de carrière. Dans les coulisses, UBA se concentre entièrement sur le maintien des notes.

Calendrier

(Photo : Apple TV+)

The Morning Show Season 2 se compose de 10 épisodes, diffusés tous les vendredis après le 17 septembre sans interruption. Cela signifie que la saison se terminera le 19 novembre. Les observateurs de frénésie peuvent toujours le récupérer vers la fin s’ils pensent pouvoir éviter les spoilers pendant aussi longtemps.

Changements de casting

(Photo : Netflix)

En plus des membres de la distribution principaux de retour répertoriés en haut, quelques modifications sont apportées à la programmation. Malheureusement, la star Gugu Mbatha-Raw ne revient pas dans la série, car son personnage met à exécution sa menace de quitter la série. Pendant ce temps, les nouveaux membres de la distribution incluent Greta Lee, Juliana Margulies, Hasan Minhaj et Will Arnett.

Derrière la caméra, la réalisatrice Mimi Leder revient pour plusieurs épisodes. Outre Ehrin, Aniston, Witherspoon et Leder restent les producteurs exécutifs, aux côtés de Kristin Hahn, Michael Ellenberg et Lauren Neustadter. Le créateur de la série Jay Carson a quitté la production au début du processus de développement en raison de différences créatives, mais il est toujours crédité cette fois-ci. La série est vaguement basée sur le livre de Brian Stelter Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV.

Questions permanentes

(Photo : Apple TV+)

Il y a quelques mystères à garder à l’esprit avant la saison 2, surtout si vous ne prévoyez pas de revoir la saison 1 pour vous rafraîchir la mémoire. Bien que la première semble avancer, les fans ne savent pas pourquoi et quand Alex a quitté UBA et quelle est sa position avec le public – ou avec ses pairs. Nous ne savons pas non plus quel est le plan de Cory pour le moment, bien qu’il semble peu probable qu’il veuille récupérer Alex pour des raisons altruistes.

Nous ne savons pas dans quelle mesure The Morning Show abordera COVID-19, mais cela semble être une excuse plausible pour l’isolement apparent de Mitch dans la bande-annonce de la saison 2. Enfin, nous ne savons encore rien du personnage de Margulies, mais les fans meurent d’envie de voir qui jouera ce vétéran de la télévision et comment elle s’intégrera dans la série.

Retards COVID-19

(Photo : NBC / Rosalind O’Connor)

Enfin, pour ceux qui sont curieux de savoir pourquoi cette première a pris si longtemps, il convient de noter à quel point le timing était mauvais entre la production et la pandémie à chaque étape du processus. Le Morning Show Season 2 n’avait tourné que 13 jours en mars 2020 lorsque les ordonnances de séjour à domicile ont commencé à entrer en vigueur aux États-Unis et dans d’autres parties du monde. Le tournage a été autorisé à reprendre en octobre, et à ce moment-là, certains scénarios avaient été réécrits pour inclure le coronavirus dans l’émission, selon un rapport de Deadline.

Les retards font même l’objet d’un procès massif entre Always Smiling Productions et Chubb National Insurance Company. La société de production affirme que Chubb doit plus de 100 millions de dollars en paiements pour couvrir les acteurs pour le travail perdu, une somme qui ne pourrait être accumulée que dans ces circonstances atténuantes.

La saison 2 de The Morning Show sera diffusée le vendredi 17 septembre sur Apple TV+. La saison 1 y est maintenant diffusée.

