Tout savoir sur la série Netflix

Cobra Kai est un énorme succès pour Netflix car il est n ° 1 sur la liste des 10 meilleurs du service de streaming. La saison 4 de la série a été créée le soir du Nouvel An et l’accent est mis sur le tournoi de karaté All Valley. La finale de la saison 4 a laissé beaucoup de questions, mais la bonne nouvelle pour les fans est que la saison 5 est en route car la série a été renouvelée l’année dernière.

« Je pense que nous essayons de ne pas trop anticiper, car les choses changent », a déclaré le co-créateur de Cobra Kai, Hayden Schlossberg, à PopCulture.com en décembre. « Nous parlons d’un an et il y a toujours des facteurs externes qui peuvent changer les choses. Donc, si je suis un fan, je supposerais que les émissions arrivent généralement environ un an après. Comme ces émissions en série, c’est chaque saison est chaque année, mais cela pourrait changer et cela pourrait être plus tôt. Cela pourrait être plus tard, vous savez, j’espère que non, en tant que fan, je sais que les gens veulent voir ces émissions le plus tôt possible, mais nous devons aussi les faire. » Voici un aperçu de ce que nous savons de la saison 5 de Cobra Kai.

Date de sortie

(Photo : AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX)

Et maintenant, la question est de savoir quand sortira la saison 5 de Cobra Kai ? Les fans se remettent encore de la saison 4, mais il est possible que la nouvelle saison sorte en été, ce qui sera un régal pour les fans qui se bousculent toute la saison en une journée.

précédentsuivant

Tout sur Terry

Bien que nous ne connaissions pas le synopsis de la saison 5, il est probable que Terry Silver (Thomas Ian Griffith) sera le principal antagoniste. À la fin de la saison 4, Silver a fait arrêter John Kreese (Martin Kove) alors qu’il l’encadrait pour l’attaque de Stingray (Paul Walter Hauser). Le plan pour Silver est maintenant de prendre le contrôle de la vallée avec les dojos Cobra Kai.

précédentsuivant

Ne pars pas Miguel

(Photo : CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX)

Miguel (Xolo Mariduena) se rend au Mexique pour rendre visite à son père pour la toute première fois. Mais la mère de Miguel, Carmen (Vanessa Rubio) a dit à Johnny (William Zabka) que le père ne savait rien de Miguel. Ce sera très intéressant.

précédentsuivant

Robby n’est plus Cobra Kai

(Photo : Bob Mahoney)

Robby (Tanner Buchanan) voulait gagner le tournoi. Mais après avoir perdu contre Hawk (Jacob Bertrand), Robby s’est rendu compte que Cobra Kai avait un certain nombre de problèmes. De plus, Robby s’est rendu compte qu’un enfant qu’il encadrait, Kenny (Dallas Dupree Young), est devenu un tyran après avoir été victime d’intimidation toute l’année scolaire.

précédentsuivant

Sam et Tory deviennent amis ?

(Photo : AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX)

Cela peut ne pas arriver, mais il semble que Tory (Peyton List) n’ait pas autant de colère envers Sam (Mary Mouser) après avoir obtenu l’aide de la mère de Sam, Amanda (Courtney Henggeler). Il sera intéressant de voir comment ils interagissent dans la saison 5, en particulier Tory étant Sam lors de la finale du tournoi.

précédentsuivant

Daniel et Chozen

(Photo : avec l’aimable autorisation de Netflix)

C’est un partenariat que les fans attendaient. À la fin de la saison 4, nous voyons Daniel (Ralph Macchio) et Chozen (Yuji Okumoto) se tenir ensemble devant la tombe de M. Myiagi. Daniel a demandé l’aide de Chozen pour abattre Cobra Kai pour de bon. Nous sommes dans une course très sauvage avec la prochaine saison de Cobra Kai.

précédent