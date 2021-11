Tout savoir sur le nouveau E! Correspondante de presse Francesca Amiker

Présentation du dernier E! Correspondant de presse, Francesca Amiker.

Nous avons discuté en exclusivité avec la journaliste quatre fois lauréate d’un Emmy Award alors qu’elle se prépare à rejoindre E! équipe à Los Angeles, et il est clair qu’elle conviendra parfaitement.

« E! A toujours été dans mon sang », a déclaré Francesca. « Ce moment est tout pour moi. Je suis tellement privilégié, honoré, humilié et rempli de gratitude d’être ici. »

Apprenez à la connaître en lisant plusieurs faits fascinants sur Francesca !

C’est une pêche de Géorgie

Francesca est née et a grandi à Atlanta, en Géorgie. Alors qu’elle déménage à Los Angeles, elle a plaisanté en disant qu’elle était prête à embrasser des activités comme la randonnée dans le canyon de Runyon et à boire des smoothies verts.

Plus sérieusement, Francesca est ravie de voir tout ce que la ville lui réserve. « Venant d’Atlanta, j’ai vu beaucoup d’excellence noire et j’ai vu beaucoup de gens qui n’avaient rien et qui ont créé », a-t-elle expliqué. « Et je pense que ce genre de parallèle avec Los Angeles. Les rêves sont grands ici et les opportunités sont illimitées. Et j’ai hâte de voir où je vais. »