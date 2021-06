Tout savoir sur les changements de puissance, les clés pour économiser sur la facture d’électricité dès aujourd’hui | Vie

A partir du 1er juin, la facture d’électricité sera très différente. Le gouvernement espagnol a mis à jour presque tous les aspects liés au tarif de l’électricité pour tous les consommateurs et afin d’économiser, il est important d’être informé de tous ces changements.

Aujourd’hui, un nouveau tarif entre en vigueur qui, selon le gouvernement, vise à récompenser les économies d’énergie. Pour cela, des plages horaires ont été établies avec des tarifs différents pour chacun, deux pouvoirs limites et un nouveau type de facture, entre autres changements.

Cette 2021 marque le début d’une nouvelle étape de la consommation d’électricité en Espagne. Le nouveau système cela affectera le monde entier, à la fois les consommateurs domestiques et les entreprises, même si le PVPC (Prix Volontaire pour le Petit Consommateur) ou le marché libre. Pour les clients PVPC, les commerçants de référence ajusteront les prix de l’électricité, et pour les clients du marché libre, le commerçant peut choisir de modifier le contrat ou de maintenir les prix fixes et d’ajuster les coûts.

Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre face aux nouveaux changements, c’est leur main seule qui est choisir les deux puissances programmées et changer certaines habitudes pour consommer sur les tranches horaires les moins chères. Les heures de Llana et Valle sont les moins chères et nous pouvons indiquer une puissance différente pour le programme Valley et le programme Peak.

Section Punta (plus chère): de 10 heures du matin à 2 heures de l’après-midi et de 6 heures de l’après-midi à 10 heures du soir du lundi au vendredi, hors jours fériés. Tramo Llano (69% moins cher que Punta): de 8 à 10 heures, de 14 à 18 l’après-midi et de 10 à 12 la nuit. Stretch Valle (95 % moins cher que Punta): De 12h à 8h en semaine, et tout le week-end, ou tous les jours fériés (les locaux ne comptent pas).

Avec ces horaires, on cherche à consommer moins d’énergie pendant les heures d’ouverture et de travail, lorsque les réseaux électriques sont plus saturés. Pour cette raison, ceux qui peuvent connecter leurs appareils et autres appareils la nuit ou pendant les heures normales économisent davantage.

En plus de changer les habitudes de consommation, il est également important de bien définir les nouveaux pouvoirs. Jusqu’au 31 mai 2022, vous pouvez effectuer deux changements de puissance gratuits, alors il peut être changé une fois par an en payant des frais. Cela nous permet d’ajuster la puissance à notre consommation réelle et, en théorie, de payer moins cher.

Nouveau type de factures et de péages

Il modifie également la facture là où il est prévu de refléter plus clairement les nouveaux frais. Pour cela, son contenu sera simplifié afin que tout le monde le comprenne, les puissances maximales que chaque consommateur a demandées à chacune des périodes de l’année dernière seront indiquées. Un code QR sera également inclus pour l’utilisateur d’accéder à un comparateur d’offres d’énergie sur le site CNMC et ainsi de trouver des offres de contrats avec plus d’avantages ou de meilleurs prix.

Le projet de loi reflétera également les péages qui deviennent les mêmes pour tout le monde et sont tous condensés en un seul. Un changement qui profite à ceux qui n’avaient toujours pas de taux de discrimination horaire, qui paieront moins. Au contraire, ceux qui avaient déjà une consommation selon le calendrier, environ 10 millions d’utilisateurs, vont payer un peu plus pour cette taxe forfaitaire.

Conseils pour économiser avec la nouvelle facture

Ce sont des changements importants, même s’il est encore trop tôt pour voir leur impact réel sur les poches des consommateurs. Si vous avez encore des doutes, nous vous recommandons de lire ce rapport en détail sur le nouveau tarif d’électricité. Pour finir, voici une série d’astuces avec lesquelles vous pouvez essayer de profiter de ces changements et d’économiser sur votre facture chaque mois.

Contactez votre compagnie d’électricité et comparez les nouveaux prix avec d’autres entreprises et promotions au cas où vous souhaiteriez modifier votre contrat. Bien étudier sa courbe de consommation pour connaître la puissance maximale dont vous avez besoin et la consommation quotidienne que vous faites et ainsi connaître les puissances dont vous avez besoin d’embaucher pour économiser aux heures les moins chères. Évitez d’utiliser deux appareils en même temps, la puissance souscrite est la puissance maximale que nous pouvons utiliser. Si vous n’utilisez pas le four et le lave-vaisselle en même temps, vous pouvez louer moins d’électricité et économiser quelques euros par mois. Changez vos habitudes de consommation aux heures Vallée. Cuisiner ou repasser la nuit n’est pas toujours une option, mais si vous pouvez dépenser la plupart des dépenses aux heures les moins chères, comme charger la voiture ou faire fonctionner le lave-vaisselle (si cela ne fait pas beaucoup de bruit), cela vous aidera à économiser . Aussi si vous avez du chauffage avec des batteries, chargez-les la nuit.