Tout savoir sur les plans de Big Red

Verizon possède depuis longtemps l’un des plus grands réseaux des États-Unis, mais il propose également une gamme de forfaits. En tant que tel, il peut être difficile de trouver les meilleurs plans Verizon pour vos besoins.

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant de souscrire à un nouveau forfait téléphonique. Par exemple, vous voudrez réfléchir à la quantité de données dont vous avez besoin. De nos jours, la plupart des opérateurs proposent une sorte de forfait de données illimité, et si vous utilisez beaucoup de données, cela pourrait être la meilleure option pour vous.

Vous voudrez également penser à tous les avantages ou fonctionnalités supplémentaires que vous pourriez souhaiter. Les trois principaux opérateurs regroupent des abonnements à des services comme Disney + et Netflix. En ce qui concerne les plans Verizon, vous pourrez peut-être obtenir Disney + et Hulu, ainsi que Apple Music.

Cela vaut également la peine de jeter un coup d’œil aux autres forfaits d’opérateurs si vous êtes ouvert à eux. Voici notre récapitulatif de tous les plans d’AT&T. Ou, sans plus tarder, voici les meilleurs plans Verizon.

Forfaits Verizon Illimités

Une capture d’écran des plans illimités de Verizon Source de l’image : Verizon

Si vous avez tendance à utiliser beaucoup de données, il vaut la peine de consulter les forfaits illimités de Verizon. La société en propose une gamme, et vous en trouverez ci-dessous un aperçu.

Démarrer illimité

Tarification mensuelle : 70 $ pour une ligne, 60 $ par ligne pour deux lignes, 45 $ par ligne pour trois lignes, 35 $ par ligne pour quatre lignes, 30 $ par ligne pour cinq lignes ou plus

Start Unlimited est le forfait illimité le moins cher de Verizon, bien qu’il ne soit toujours pas nécessairement bon marché. Le plan offre des appels, des SMS et des données illimités, bien que vous n’ayez pas accès aux cellules Ultra Wideband de l’entreprise. Cela ne devrait pas avoir beaucoup d’importance cependant – les réseaux ultra large bande sont rares et, à ce stade, relativement peu fiables. Vous n’obtiendrez aucune utilisation de données hotspot sur ce plan.

En plus de cet accès, vous bénéficierez de quelques abonnements d’essai de six mois. Vous bénéficierez de six mois de Disney+, Discovery+, Apple Arcade, Google Play Pass et Apple Music.

Abonnez-vous à Verizon Start Unlimited

Jouez plus illimité

Tarification mensuelle : 80 $ pour une ligne, 70 $ par ligne pour deux lignes, 55 $ par ligne pour trois lignes, 45 $ par ligne pour quatre lignes et 40 $ par ligne pour cinq lignes ou plus

Ensuite, le plan Play More Unlimited, qui vise à offrir un meilleur accès aux services de divertissement et de streaming. Ce plan offre des appels, des SMS et des données illimités, y compris l’accès au réseau Ultra Wideband de Verizon. Verizon dit que vos vitesses peuvent être réduites après 50 Go d’utilisation de données. Vous bénéficierez également de 15 Go d’utilisation du point d’accès haute vitesse, après quoi vos vitesses seront réduites.

Il y a quelques avantages à ce plan par rapport aux autres. Vous obtiendrez par exemple un abonnement Disney+, Hulu et ESPN+ inclus. Vous bénéficierez également de 12 mois de Discover+, d’Apple Arcade et de Google Play Pass, et vous bénéficierez de six mois d’Apple Arcade.

Abonnez-vous à Verizon Play More Unlimited

Faire plus illimité

iPhone 12 Pro sur une table. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Tarification mensuelle : 80 $ pour une ligne, 70 $ par ligne pour deux lignes, 55 $ par ligne pour trois lignes, 45 $ par ligne pour quatre lignes, 40 $ par ligne pour cinq lignes ou plus

Do More Unlimited est au même prix que Play More Unlimited, mais se concentre un peu plus sur les fonctionnalités de productivité que sur le divertissement. En tant que tel, vous obtiendrez différents avantages. Vous bénéficierez toujours des mêmes appels, SMS et données illimités, avec accès à l’Ultra Wideband. Vous obtiendrez également toujours les mêmes 15 Go de données de point d’accès haute vitesse.

En ce qui concerne les avantages, ce plan offre 600 Go de stockage cloud Verizon, ainsi que 50 % de réduction sur certains plans d’appareils connectés. Cependant, vous bénéficierez toujours de certains avantages en matière de streaming : vous bénéficierez de six mois de Disney+, Discovery+, Apple Arcade, Google Play Pass et Apple Music.

Abonnez-vous à Verizon Start Unlimited

Obtenez plus d’illimité

Tarification mensuelle : 90 $ pour une ligne, 80 $ par ligne pour deux lignes, 65 $ par ligne pour trois lignes, 55 $ par ligne pour quatre lignes, 50 $ par ligne pour cinq lignes ou plus

Get More Unlimited offre le meilleur de tout, à un prix. Si vous n’arrivez pas à choisir entre Play More et Do More, alors ce plan est fait pour vous. Vous bénéficierez d’appels, de SMS et de données illimités, ainsi que le double des données de point d’accès haute vitesse — à 30 Go.

Ensuite, vous obtiendrez les avantages des deux plans précédents. En d’autres termes, vous obtiendrez un abonnement complet à Disney +, Hulu et ESPN +, ainsi qu’un abonnement complet à Apple Music. Et vous bénéficierez de 12 mois de Discovery+, Apple Arcade et Google Play Pass. Ensuite, il y a les 600 Go de stockage cloud Verizon et 50 % de réduction sur certains forfaits d’appareils connectés

Abonnez-vous à Verizon Do More Unlimited

Juste des enfants

Tarification mensuelle : 50 $ par ligne pour deux lignes ou plus, 40 $ par ligne pour trois lignes ou plus, 35 $ par ligne pour quatre lignes, 25 $ par ligne pour cinq lignes ou plus

Le plan Just Kids de Verizon s’adresse aux parents qui souhaitent connecter leurs enfants tout en conservant le contrôle parental et un accès limité. Notez que vous ne pouvez pas obtenir une seule ligne de Just Kids et c’est tout – Just Kids nécessite d’être connecté à un autre plan Verizon Unlimited.

En général, le plan est assez basique. Les enfants recevront des appels et des SMS illimités avec jusqu’à 20 contacts prédéfinis. Ils obtiendront également des données illimitées à 5 Mbps.

Franchement, compte tenu des limitations, le prix de ce plan est assez élevé, bien que cela puisse avoir du sens pour les parents qui sont déjà sur Verizon.

Abonnez-vous à Verizon Just Kids

Forfaits prépayés Verizon

Une capture d’écran montrant les forfaits prépayés de Verizon. Source de l’image : Verizon

Tout le monde ne veut pas d’un forfait postpayé – et si vous préférez opter pour un forfait prépayé, Verizon propose d’autres forfaits à considérer. Voici un aperçu de ces plans. Notez que la tarification est un peu déroutante, mais en gros, si vous payez plusieurs mois à l’avance, vous bénéficierez d’une remise. De plus, les prix ci-dessous supposent que vous avez configuré Auto Pay, ce qui vous donne une remise de 5 $ par mois à partir du deuxième mois.

5 Go

Prix : 40 $ par mois pendant 1 mois, 35 $ par mois pendant 2-3 mois, 30 $ par mois pendant 4-9 mois, 25 $ par mois pendant 10+ mois

Le forfait prépayé le moins cher de Verizon est le forfait 5 Go, qui vous offre des appels et des SMS illimités, avec 5 Go de données par mois. Ces données peuvent être utilisées dans le cadre d’un hotspot et vous donnent accès au réseau 5G de Verizon, bien que vous n’obteniez pas d’accès ultra large bande.

Abonnez-vous au forfait prépayé Verizon 5 Go

15 Go

Prix : 50 $ pour un mois, 45 $ par mois pour 2-3 mois, 40 $ par mois pour 4-9 mois, 35 $ par mois pour 10+ mois

Ce forfait est essentiellement le même que le forfait 5 Go, mais offre 15 Go de données au lieu de 5 Go. Il comprend également des conversations illimitées vers le Canada et le Mexique. Vous n’obtiendrez toujours pas l’utilisation de l’Ultra Wideband avec ce forfait.

Abonnez-vous au forfait prépayé Verizon 15 Go

Illimité

Prix : 65 $ pour un mois, 60 $ par mois pour 2-3 mois, 55 $ par mois pour 4-9 mois, 50 $ par mois pour 10+ mois

Le prochain plan est le premier plan prépayé illimité de Verizon. Ce plan supprime les limites de données et vous offre des données illimitées, sans Ultra Wideband. Malheureusement, vous n’obtiendrez pas l’utilisation du point d’accès avec ce forfait. Par conséquent, si vous avez besoin d’un point d’accès, vous devrez effectuer une mise à niveau.

Abonnez-vous au forfait prépayé Verizon Unlimited

Illimité Plus

Prix : 75 $ pour un mois, 70 $ par mois pour 2-3 mois, 65 $ par mois pour 4-9 mois, 60 $ par mois pour 10+ mois

Le dernier mais non le moindre est le plan Verizon Unlimited Plus, qui offre non seulement des données illimitées, mais des forfaits d’accès au réseau Ultra Wideband de Verizon et offre l’utilisation d’un point d’accès. Vous obtiendrez jusqu’à 10 Go d’utilisation du point d’accès haute vitesse, après quoi vos vitesses seront réduites à 600 Kbps.

Abonnez-vous au forfait prépayé Verizon Unlimited Plus

Forfaits Verizon Connected Devices

En plus de votre forfait standard, vous souhaiterez peut-être ajouter un appareil comme une Apple Watch ou une tablette à votre forfait, ce qui vous permettra de partager les données de votre forfait, de recevoir des appels sur votre Apple Watch cellulaire, etc.

Comprimés

Les forfaits tablettes peuvent devenir un peu chers. Deux forfaits illimités pour tablettes sont proposés : Illimité et Illimité Plus.

Unlimited vous donne des données illimitées, mais limite vos vitesses après 15 Go d’utilisation. Vous pourrez également utiliser votre tablette comme point d’accès pour 15 Go sur 5G ou 4G LTE, après quoi vos vitesses seront limitées. Et la résolution en streaming sera limitée à 720p.

Unlimited Plus vous offre 30 Go de données dites « premium » avant que vous ne soyez limité. Et, vous pourrez utiliser votre appareil comme point d’accès pour 30 Go avant d’être limité. La résolution du streaming est la même sur Unlimited Plus.

Montres connectées

Apple Watch Series 6 sur une table. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les forfaits Smartwatch sont assez simples. Sur Verizon, vous pouvez ajouter une montre cellulaire pour 10 $ par ligne et par mois. Les forfaits Smartwatch offrent 15 Go de « données premium » avant que vous ne soyez limité, bien qu’il soit difficile d’imaginer comment vous pourriez utiliser 15 Go de données hotspot.

Voitures connectées

Vous cherchez à connecter votre voiture? Si vous avez une voiture compatible, vous pouvez le faire. Verizon propose deux forfaits de voitures connectées. L’un d’eux s’appelle simplement « Illimité » et vous permet d’accéder aux données avec votre voiture pour des tâches telles que la cartographie, la diffusion de musique en continu, etc. Vous obtiendrez 15 Go de données « premium » avant d’être limité en vitesse. Ce plan coûte 10 $ par ligne par mois.

L’autre s’appelle « Unlimited + In-Vehicle Wi-Fi. » Ce plan ajoute la possibilité d’utiliser un point d’accès dans votre voiture, ce qui peut s’avérer utile. Vous obtiendrez 15 Go de « données premium » et 15 Go d’utilisation du point d’accès avant d’être limité. Ce plan coûte 20 $ par ligne par mois.

Abonnez-vous à un forfait pour appareils connectés Verizon