Tout savoir sur Light Wallet par SimpleHold

Il existe différents types de portefeuilles crypto, y compris le matériel, le papier, le Web, le mobile, etc. Chacun d’eux a ses propres particularités et avantages. Cependant, nous parlerons ici de portefeuilles légers, qui facilitent beaucoup l’interaction avec vos actifs cryptographiques. Jetons un coup d’œil à leurs caractéristiques les plus importantes.

Quels sont les avantages des portefeuilles légers ?

Les clés privées sont conservées uniquement par le propriétaire

Les clés sont la chose la plus importante en matière de stockage de crypto-monnaie. Si vous n’avez pas vos clés, vous pouvez envisager de ne pas avoir votre crypto non plus. Ainsi, le plus sûr est de garder ces informations pour vous, sans aucun intermédiaire.

Ne nécessite pas beaucoup d’espace

Les portefeuilles légers ne téléchargent pas toute la blockchain, ils se connectent plutôt à un serveur avec toutes les informations nécessaires. Cela permet également d’accéder à votre portefeuille à partir de différents appareils.

Qu’est-ce que SimpleHold ?

Nous sommes ravis de vous présenter un portefeuille léger SimpleHold créé par l’équipe SimpleSwap. SimpleHold est facile à utiliser, même si vous êtes débutant en crypto. Voici ce que nous proposons :

Prise en charge d’une grande variété de crypto-monnaies, y compris BTC et ETH. Transfert facile depuis n’importe quel autre portefeuille. Tout ce que vous avez à faire est d’importer vos clés privées. Prise en charge de quatre navigateurs : Chrome, Opers. Courageux, Firefox. Vous pouvez configurer une extension sur votre appareil. Pas d’accès d’inscription ou de partage de données privées. Vos données restent avec vous. Tous les autres avantages d’un portefeuille crypto léger. Un accès facile. Tout ce dont vous avez besoin est une connexion Internet.

SimpleHold offre un haut niveau de sécurité et de sûreté, et c’est notre priorité. Selon SimpleHold, vos données privées n’entreront jamais sur nos serveurs, elles restent uniquement cryptées dans le stockage local du navigateur et vous êtes la seule personne à avoir un contrôle total sur les économies. SimpleHold n’a pas non plus accès à vos clés privées. Il ajoute une couche de sécurité supplémentaire, à l’exclusion du tiers. Cependant, la responsabilité de le garder en sécurité vous incombe.

SimpleHold s’efforce de simplifier votre expérience de la cryptographie. Vous êtes invités à vous joindre et à l’essayer.

Chrome : https://bit.ly/2XtZd1y

Firefox : https://mzl.la/3zkezTy

Opéra : https://bit.ly/3zeGg05

