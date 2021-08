Tout savoir sur l’utilisation du GPS sans données et les différentes Apps existantes

Téléphones intelligents et leur popularité ont incité beaucoup de gens à parier sur eux et non sur l’acquisition d’un Navigateur GPS, où vous marquez comme TomTom ou Garmin ont été l’un des plus populaires. L’avantage du mobile est qu’il offre le même service sans avoir besoin de matériel supplémentaire et qu’il dispose également d’une connexion de données suffisante. Cependant, il existe des alternatives avec lesquelles vous pouvez utiliser le GPS sans données car tout le monde n’a pas de forfaits de données généreux.

La bonne nouvelle est qu’il existe d’autres options de navigation pour tous ceux qui ne veulent pas ou ne veulent pas se connecter à Internet. Maintenant que nous sommes au milieu du mois d’été, voyons comment utiliser le GPS sans données et quelles applications vous pouvez utiliser.

Applications GPS sans données et comment les utiliser

Google Maps

L’application Google maps a besoin d’une connexion Internet pour fonctionner, mais les développeurs laissent à l’utilisateur le soin de télécharger des zones spécifiques. Pour ce faire, vous devez accéder à Paramètres / Zones hors ligne et y sélectionner avec votre doigt sur la carte les zones que vous souhaitez télécharger. Il a l’avantage d’être à jour dans les moindres détails. Essayez-le ici pour iOS et Android.

Sygic

C’est l’une des applications de la navigation GPS la plus populaire. Son principal avantage est qu’il utilise la cartographie de TomTom. contrairement à Google Maps la cartographie du pays est téléchargée par défaut dès l’activation de l’application. De cette façon, vous n’avez besoin que de la consommation de données pour l’avertissement de trafic ou les radars, mais si vous voulez vous rendre d’un point à un autre, c’est plus que suffisant. Sygic est toujours une bonne option.

Nous y voilà

Nokia est également entré dans le domaine des cartes navigables et le résultat a été Ici, une application de navigation qui a toujours eu de bonnes critiques. Maintenant, il a une nouvelle version et de nouveaux propriétaires, car Nokia l’a vendu à un groupe de constructeurs automobiles.

L’application est déjà un système complet de transport et de loisirs comme vous pouvez le voir ici. Dans l’application, vous pouvez profiter vos possibilités sans connexion internet, en téléchargeant l’utilisateur s’il veut la cartographie navigable pour chaque pays, quelque chose de très utile si vous voyagez à l’étranger et louez une voiture.

Karta GPS

C’est la dernière option à venir, mais elle a pas mal de bonnes critiques. Karta GPS Il est basé sur un modèle freemium, où l’utilisateur dispose d’un compte gratuit avec cartographie navigable, mais où les extras tels que les radars, le trafic ou les voix sont payés séparément.

C’est une bonne solution pour ceux qui souhaitent avoir une application pour naviguer sans compromis et qu’en plus, il peut être utilisé sans avoir besoin d’accéder à Internet. Dans le cas de cette application, il utilise OpenStreetMap. Essayez-le sur iOS et Android.

Waze

Waze est peut-être l’une des applications préférées de ceux qui veulent une application pratique, confortable et utile. Son format lui permet quelque chose d’intéressant, que les utilisateurs eux-mêmes collaborent en indiquant les incidents qui sont trouvés. Pour parcourir sans dépenser de données, cliquez sur Favoris, au sein de votre profil. Sélectionnez l’un des itinéraires que vous avez précédemment créés et enregistrés. Si l’option Go now apparaît, vous avez bien fait. Essayez Waze ici.

Nous espérons qu’avec ces options, vous disposez de suffisamment d’alternatives pour choisissez le GPS sans données qui vous intéresse le plus. Alors maintenant vous savez, maintenant c’est à vous de décider.