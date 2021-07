Tout savoir sur sa bataille avec les packers

Les équipes de la NFL se présenteront au camp d’entraînement la semaine prochaine, et les Packers de Green Bay se demandent ce qui se passe avec leur quart-arrière vedette Aaron Rodgers? L’une des plus grandes histoires de l’intersaison de la NFL a été la querelle de Rodgers avec les Packers, et il semble que les choses ne se soient pas améliorées. Rodgers n’a pas beaucoup parlé des problèmes, mais il a clairement indiqué que les choses ne vont pas bien à Green Bay.

“Je peux le voir essayer de revenir, mais je pense que l’un des problèmes qui s’est posé, c’est quand ils ont décidé de recruter ce quart-arrière”, a déclaré la légende des Vikings du Minnesota, John Randle, à PopCulture.com lorsqu’on lui a posé des questions sur la situation de Rodgers. “Nous pensions tous qu’Aaron Rogers voulait un autre receveur, et rédiger ce quart-arrière était plus ou moins une gifle au visage. Et pour une organisation des Packers de Green Bay, vous vous demandez simplement:” Pourquoi feriez-vous ou tenteriez-vous de faire quelque chose à M. MVP ?’ Mais ce sont les Green Bay Packers. S’ils le souhaitent, ils peuvent m’appeler et je peux les aider à prendre les décisions pour cette organisation.

Si Rodgers n’est pas avec les Packers cette saison, cela signifiera probablement que son séjour à Green Bay est terminé. Cela signifie également qu’un certain nombre d’équipes de la NFL seront après lui au cours de la saison ou en 2022. Voici un aperçu de tout ce qu’il faut savoir sur sa bataille avec les Packers.

Pourquoi Rodgers n’est-il pas heureux ?

(Photo : Icon Sportswire, .)

Il y a eu un certain nombre de journalistes à ce sujet, mais Rodgers a expliqué la situation sur SportCenter. “Avec ma situation, regardez, il n’a jamais été question du choix de repêchage, de choisir Jordan [Love]”, a déclaré Rodgers à Kenny Mayne en mai. “J’aime Jordan; c’est un bon garçon. [We’ve had] beaucoup de plaisir à travailler ensemble. J’adore le personnel d’entraîneurs, j’aime mes coéquipiers, j’aime la base de fans de Green Bay. Un incroyable 16 ans. C’est juste une sorte de philosophie et peut-être d’oublier que ce sont les gens qui font avancer les choses. C’est une question de caractère, c’est une question de culture, il s’agit de faire les choses correctement.”

précédentsuivant

Ne pas assister aux entraînements

Rodgers est normalement un participant régulier aux entraînements hors saison de Packer. Ce n’était pas le cas cet été puisqu’il a raté toutes les OTA et le minicamp obligatoire de l’équipe. Alors qu’il prenait congé des Packers, Rodgers a été vu avec sa fiancée Shailene Woodley.

précédentsuivant

Réponse de la réception

(Photo : Dylan Buell / Contributeur, .)

Le président des Packers, Mark Murphy, a été très honnête au sujet de ses réflexions sur Rodgers. “Cependant, je me souviens souvent de Ted Thompson, comme la plupart d’entre vous le savent, juste un grand directeur général, décédé l’année dernière, ou excusez-moi plus tôt cette année. [He] souvent parlé d’Aaron, qu’il est un… et ce n’était pas seulement Aaron, beaucoup de joueurs différents. Il disait ‘C’est un gars compliqué.’ Donc, je vais juste dire ça”, a déclaré Murphy en juin.

précédentsuivant

Pas d’exclusion

Rodgers aurait pu se retirer de la saison 2021 en raison de COVID-19 mais ne voulait pas emprunter cette voie. Il veut jouer mais veut que les choses changent au front office. Il y a de fortes chances que cela ne se produise pas, surtout avec les Packers atteignant le match de championnat NFC au cours des deux dernières saisons.

précédentsuivant

Contrat refusé

(Photo : Harry How / Personnel, .)

Adam Schefter a rapporté que les Packers ont offert à Rodgers un contrat qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de la NFL. Rodgers a décliné l’offre, ce qui indique à tout le monde que ce n’est pas une question d’argent.

précédentsuivant

Et après?

Ces prochains jours vont être très intéressants pour Rodgers. Il pouvait soit se présenter au camp à l’heure, soit se présenter avec quelques jours de retard, soit ne pas se présenter du tout. Personne ne sait ce que Rodgers va faire, alors le monde de la NFL aura les yeux rivés sur les Packers lorsqu’ils se présenteront au camp le 27 juillet.

précédent