Tout savoir sur Tubi ⋆ .

Vous cherchez quelque chose de nouveau du streaming? Voici tout ce que vous devez savoir sur le streaming avec Tubi.

Qu’est-ce que c’est?

Le service financé par la publicité de Fox Entertainment qui contient un trésor de titres.

Combien ça coûte?

C’est totalement gratuit ! La seule chose dont vous avez besoin est la patience d’assister à des publicités.

Qu’y a-t-il dans la bibliothèque ?

Plus de 30 000 films et émissions de télévision de nombreux grands studios hollywoodiens. Binge TV favoris, y compris tout, des Flintstones à Alias, ou profitez d’une soirée cinéma en famille avec des classiques comme ET The Extra-Terrestrial. Si vous aimez la semaine des requins, vous adorerez « Shark Month : Bitefest » de Tubi, qui démarre avec son film original Swim, avec Joey Lawrence, sur une famille traquée par un requin affamé. Aussi en streaming : toute la franchise Jaws (ci-dessus) !

Où puis-je regarder ?

Téléchargez l’application presque partout où vous voulez regarder, y compris divers téléviseurs intelligents, appareils mobiles Android et Apple, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku, Chromecast, etc.

Lien source