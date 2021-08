Tout savoir – WWD

Et juste comme ça, le redémarrage de “Sex and the City” a déjà un compte Instagram populaire dédié aux tenues des personnages.

Bien que les comptes de placard Instagram ne soient pas nouveaux, @JustLikeThatCloset est connu pour son souci du détail et sa spécificité, en particulier pour les pièces vintage ou plus obscures prises sur les actrices lorsqu’elles filment à New York. Dirigé par Victoria Bazalinchuk, une enseignante de 23 ans et styliste en herbe originaire d’Ukraine, le compte a commencé un jour après que les premières photos du redémarrage, nommées “And Just Like That”, ont été téléchargées sur Instagram.

Moins d’un mois après la création du compte, il compte plus de 70 000 abonnés qui augmentent rapidement. Parmi les adeptes figurent les actrices Sarah Jessica Parker et Cynthia Nixon elles-mêmes, qui reprendront leurs rôles de Carrie Bradshaw et Miranda Hobbes dans le renouveau de HBO Max.

Malgré la popularité rapide du compte, Bazalinchuk a récemment pris feu injustifié pour un message identifiant Parker habillé en Carrie dans ce qui semblait être une robe longue de Forever 21. Après avoir soigneusement examiné une photo de la robe envoyée par un fan, elle l’a publiée. C’est après que les fans ont commenté, consternés que Carrie porte quoi que ce soit du détaillant de mode rapide, que le créateur de costumes du redémarrage a contacté Bazalinchuk pour l’informer que la robe n’était pas Forever 21, mais une trouvaille vintage sans nom.

La discussion est devenue un sujet tellement brûlant en ligne que même le compte Instagram @everyoutfitonsatc – qui a été créé il y a des années pour documenter la mode du spectacle original – est intervenu pour aider, affirmant qu’il était possible qu’il s’agisse d’une robe de Raga, vendue par Anthropologie il y a des années. . Il n’y a pas eu de confirmation jusqu’à présent. Bazalinchuk a contacté les représentants de Raga et Forever 21, mais aucun n’a été en mesure de confirmer le style vestimentaire.

Bazalinchuk a récemment discuté avec WWD de son expérience avec le compte Instagram, de ce que «Sex and the City» signifie pour elle et plus encore de cette robe Forever 21.

WWD : Qu’est-ce qui vous a inspiré à créer ce compte en premier lieu ?

Victoria Bazalinchuk : Avant Just Like That Closet, je dirigeais quelques autres comptes de mode, alors quand j’ai vu que “Sex and the City” était en train de redémarrer, j’ai tout de suite su que nous avions tous besoin de ce compte.… Cette fois, je ne voulais pas faire attendre les gens car au moment où l’émission sera diffusée, la plupart des vêtements seront épuisés et je sais à quel point cela peut être bouleversant.

WWD : Comment trouvez-vous et identifiez-vous tous les détails d’une tenue si rapidement ?

VB : Je dois admettre que trouver des vêtements peut prendre du temps, mais je le fais depuis quelques années maintenant et je m’y suis habitué. Connaître l’ADN des marques et avoir des connaissances de base en mode aide vraiment beaucoup. Certaines marques me contactent également avec les produits qu’elles ont envoyés à l’équipe de conception de costumes. De plus, les abonnés eux-mêmes sont prêts à m’aider lorsque je ne trouve pas un article en particulier.

WWD : Cela vous dérange-t-il de nous expliquer comment vous procéderiez pour identifier une tenue ?

VB : Laissons-le secret ! [It] devrait être un peu un mystère fascinant, n’est-ce pas ?

WWD : Y a-t-il un ou deux éléments qui vous ont pris un peu plus de temps à identifier ?

VB : Bien sûr, il existe des éléments délicats qui peuvent prendre des heures de recherche. Par exemple, [Kristin Davis’ character Charlotte York’s] Robe à manches longues Emilia Wickstead. Cela m’a pris environ une journée ou même [longer] pour identifier.

WWD : Vous attendiez-vous à ce que le compte devienne aussi populaire et viral qu’il l’a fait ?

VB : Jamais! Je n’ai jamais eu l’intention que ce compte devienne si grand si vite, donc je suis toujours choqué qu’il soit, comme vous l’avez dit, populaire et viral.

WWD : Avez-vous toujours eu une affinité pour la mode ?

VB : Aussi loin que je me souvienne, pour être honnête. Mais c’est devenu assez sérieux quand j’avais environ 20 ans et que je suis allé à Paris pour créer ma propre collection de mode.

WWD : Je remarque que vos messages sont parfois supprimés. Pourquoi donc?

VB : Certains de mes messages sont supprimés en raison de problèmes de droits d’auteur, donc maintenant je n’utilise que des photos de certains photographes qui me permettent de les utiliser.

WWD : Comment trouvez-vous le temps de garder ce compte aussi actif qu’il est ?

VB : C’est en fait assez difficile. C’est une question d’équilibre travail-vie, même si le compte n’est pas tout à fait un travail pour moi. Je vérifie juste quelques fois par jour et essaie de poster dès que de nouvelles photos apparaissent.

WWD : Êtes-vous un grand fan de la série originale?

VB : J’ai regardé la série originale, mais je dois admettre que je suis devenu plus fan des tenues féminines car j’étais assez jeune lorsque l’émission a été diffusée. Mais bien sûr, j’ai mes moments spéciaux liés au spectacle.

WWD : Qu’est-ce que le spectacle signifie pour vous ?

VB : Je suppose que « STC » signifie beaucoup pour une variété de femmes. J’ai été élevé dans une société assez conservatrice ; il y avait beaucoup d’idées préconçues. Soit vous trouvez votre partenaire de vie à 18 ans et vous l’épousez, soit il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Chaque fois que je rompais avec un gars, je me sentais coupable parce que je ressentais la pression des gens autour de moi. Mais ensuite j’ai découvert « SATC » et j’ai appris que c’est tout à fait acceptable d’être célibataire et de rencontrer des gens différents, et que je ne suis pas seul. Donc après ça, je revenais à la série à chaque fois que quelque chose tournait mal dans ma vie amoureuse.

WWD : J’ai remarqué que Cynthia Nixon et Sarah Jessica Parker suivent votre compte. Que pensez-vous de l’attention que vous recevez de la part des acteurs ?

VB : Je suis reconnaissant et j’apprécie beaucoup. Je suppose que cela signifie que je fais quelque chose de bien si même le casting l’aime.

WWD : Pourquoi pensez-vous que la série reste aussi populaire qu’elle l’est aujourd’hui ?

VB : Je suppose que c’est à cause de la communauté qu’elle a créée. Beaucoup de gens peuvent s’identifier aux histoires de ces dames à New York et c’est ce qui la rend spéciale et toujours exacte même de nos jours.

WWD : En regardant les tenues d’aujourd’hui et de la série originale, comment pensez-vous que la mode a évolué depuis ?

VB : Je suppose que nous serons en mesure de répondre à cette question une fois l’émission diffusée. Bien sûr, ça a changé, mais qu’est-ce qui est le plus important, les styles des personnages évolueront-ils ou resteront-ils les mêmes ? Cette question est beaucoup posée maintenant.

WWD : Que pensez-vous de la discussion Forever 21 ? On dirait que les gens ont des opinions sérieuses.

VB : Le message a duré quatre jours, mais ce n’est qu’après qu’une fille a commenté qu’elle avait la même robe Raga – ce qui n’est pas la même si vous regardez de plus près – que les costumiers sont venus me dire que la robe n’était pas exacte. Le costumier m’a également dit que la robe n’avait pas d’étiquette et qu’elle avait été achetée dans un magasin d’occasion il y a cinq ans. Alors, comment peut-on savoir avec certitude quelle marque se cache derrière la robe ? La fille qui a elle-même la robe Raga n’est pas sûre que ce soit la même chose et nous avons parlé de ce problème avec @everyoutfitonsatc, et elles aussi ne savent pas si c’est Raga.

Je ne veux vraiment plus de drame autour de cette robe car en fin de compte, ce n’est qu’une robe et je suis assez fatigué de cette situation, pour être honnête. Ce qui était censé être amusant s’est transformé en cauchemar avec cette robe absolument partout.

