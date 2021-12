Tout simplement les 25 meilleurs secrets de Schitt’s Creek révélés

10. L’un des moments les plus emblématiques de la série a été la révélation qu’Alexis avait essayé de devenir une star de la réalité et avait enregistré la chanson thème pour elle, offrant aux fans le single « A Little Bit Alexis », qui est devenu un coup viral. Et Annie a en fait écrit la chanson elle-même, avec l’aide de son mari, déterminée à en faire « un banger » dans la veine de quelque chose Britney Spears ou Paris Hilton aurait libéré.

« Elle a toujours été en quelque sorte entourée de musiciens, de nouvelles personnes et de producteurs et a dit: » Ouais, laissez-moi voir ce que je peux faire « , et est revenue vers nous avec un banger », a déclaré Levy à EW. obtenez des tweets d’hommes à prédominance gay qui sont dans des clubs et la chanson sera jouée. Je pense que les bars et les clubs gays, c’est comme jouer, ce qui est pour moi le plus grand compliment. »

11. En plus d’avoir écrit le ver d’oreille, Annie a également révélé qu’elle avait chorégraphié le numéro de danse d’Alexis, qu’elle n’a montré à personne avant de filmer la scène. « J’ai croisé les doigts pour que ce soit suffisant, puis je suis entré et je l’ai fait », a-t-elle expliqué à EW.