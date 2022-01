« Tout simplement pas acceptable »: Sunil Jakhar met le gouvernement du Congrès au banc des accusés après la visite annulée du Premier ministre

Le Premier ministre Modi devait se rendre aujourd’hui à Ferozepur, au Pendjab, où il devait poser la première pierre de projets de développement d’une valeur de plus de 42 750 crores de roupies, notamment l’autoroute Delhi-Amritsar-Katra et un centre satellite PGIMER.

Le Congrès semblait parler à deux voix au sujet de l’annulation du rassemblement du Premier ministre Narendra Modi à Ferozepur, au Pendjab, une évolution que le ministère de l’Intérieur de l’Union a imputée à « une faille de sécurité majeure » de la part du gouvernement du Pendjab. Alors qu’une guerre des mots s’ensuivait avec le ministre en chef Charanjit Singh Channi réfutant les allégations contre son gouvernement, son propre haut dirigeant du Pendjab, Sunil Jakhar, a déclaré que ce qui s’était passé était inacceptable dans une démocratie.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui n’est tout simplement pas acceptable. C’est contre Panjabiyat. Un passage sécurisé du Premier ministre indien pour s’adresser au rassemblement politique du BJP à Ferozpur aurait dû être assuré. C’est ainsi que fonctionne la démocratie », a déclaré Jakhar sur Twitter, faisant allusion à l’échec d’une partie du gouvernement Channi.

Le Premier ministre Modi devait se rendre aujourd’hui à Ferozepur, au Pendjab, où il devait poser la première pierre de projets de développement d’une valeur de plus de 42 750 crores de roupies, notamment l’autoroute Delhi-Amritsar-Katra et un centre satellite PGIMER. Cependant, il a dû annuler son rassemblement pour des « raisons de sécurité ». Modi, qui voyageait par la route au Pendjab, a été bloqué sur un pont aérien pendant 15 à 20 minutes en raison du blocus de certains manifestants. Le ministère de l’Intérieur de l’Union a décrit l’incident comme une faille majeure dans la sécurité du Premier ministre Modi. Le ministère a également demandé un rapport au gouvernement du Pendjab.

Alors que les dirigeants du BJP n’ont pas tardé à blâmer le gouvernement du Congrès pour avoir sapé le rassemblement du Premier ministre, le ministre en chef Channi a refusé d’accepter qu’il y ait eu un quelconque manquement à la sécurité. Il a affirmé que le plan du Premier ministre Modi de voyager par la route avait été élaboré à la dernière minute et que seulement 700 personnes se sont présentées pour assister à son rassemblement tandis que 70 000 chaises étaient installées sur le site. De nombreux dirigeants du Congrès ont affirmé que le Premier ministre Modi était revenu alors que les habitants du Pendjab montraient un miroir au BJP.

Des élections à l’Assemblée sont prévues au Pendjab cette année et la campagne électorale bat son plein.

