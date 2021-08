Tout sous contrôle avec cette offre de caméra de sécurité Xiaomi d’enregistrement 360º et 2K, avec intelligence artificielle | La technologie

in

Si vous recherchez une caméra de sécurité pour votre maison ou votre entreprise, ce modèle Xiaomi Pro est l’un des meilleurs et il est en vente sur Amazon.

Soit parce que tu veux surveiller votre maison, votre entreprise ou votre jardin, parce que vous voulez garder les enfants sous contrôle, ou pourquoi vous aimez savoir où est votre animal et ce qu’il fait, ongle caméra de sécurité c’est un appareil très pratique.

La La caméra de sécurité Xiaomi Mi 360 Home Security 2K Pro est à 18% de réduction sur Amazon, et c’est seulement 49,29 €, avec la livraison gratuite et la livraison en un jour.

C’est une caméra intelligente qui utiliser l’intelligence artificielle en mode local (n’envoie pas de données sur Internet) pour détecter des personnes ou des animaux, faire la différence entre les membres de la famille et les étrangers, et n’envoyez des alertes intelligentes sur votre mobile que lorsque quelque chose de vraiment étrange se produit.

Caméra de sécurité capable de tourner à 360º et avec vision nocturne, détection de mouvement et bruits forts, résolution 2K et stockage en microSD ou dans le cloud.

Il s’agit d’une caméra professionnelle Xiaomi conçue pour ne laisser aucun angle mort. Rotation à 360 degrés pour couvrir toute la pièce, et s’incline à 118 degrés pour balayer tous les angles.

Cela a aussi zoom automatique avec détection de mouvement, et comment avez-vous Résolution 2K, vous verrez même le moindre détail.

Son objectif avec une grande ouverture f/1.4 est très panoramique et fonctionne dans des conditions de faible luminosité, donc vous pourrez voir clairement en couleur même la nuit. Cela a aussi un mode vision nocturne.

Se connecte par Wi-Fi double bande, afin qu’il puisse vous envoyer des notifications sur votre mobile, avec des photos et des clips vidéo de ce qui se passe, où que vous soyez.

Les vidéos sont enregistrées localement sur une carte SD ou un disque dur via NAS, aucune donnée n’est envoyée nulle part si vous ne le souhaitez pas.

A aussi une fonction de confidentialité, où la caméra tourne et est cachée à l’intérieur de la caméra, l’empêchant d’enregistrer quoi que ce soit.

Possède un microphone antibruit bidirectionnel qui vous permet de parler via la caméra et même de passer des appels vidéo mains libres.

Grâce à la connexion Bluetooth, il peut également être connecté à des appareils intelligents Xiaomi, tels que la sonnette ou une autre caméra, pour une surveillance coordonnée.

