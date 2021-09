Tout sur Araujo, Dest et le reste de Baby Barca

Les jeunes footballeurs ont quelque chose d’important à apprendre à leurs vétérans.

Quand rien n’est donné, et que vous devez gagner tous les lendemains, vous jouez de tout votre cœur.

Vous vous débarrassez de votre peur et trouvez un moyen d’avoir un impact, même lorsque la stratégie est mauvaise ou inexistante.

Ronald Araujo est né dans cet incendie de Barcelone, mais il ne s’est jamais excusé ni ne s’est plaint que les circonstances soient injustes.

Il porte fièrement les couleurs du Barça.

À travers ces luttes, vous commencez à voir Riqui Puig sous un autre jour. Est-il stupide ou égoïste de refuser de partir alors qu’il n’est pas recherché ? Ou aime-t-il suffisamment son club pour vouloir rester et se battre contre vents et marées ?

C’est le profil que Ronald Koeman aurait dû adopter tout le temps.

Au lieu de cela, il a réussi par peur et a démontré à ses joueurs qu’il était à court d’idées.

En attendant, alors que des vétérans comme Sergio Busquets, Jordi Alba et Sergi Roberto sont traumatisés et doutent de soi, des jeunes comme Sergino Dest et Gavi baissent la tête et essaient.

Contre Grenade, je n’arrêtais pas de me poser deux questions.

Pourquoi les attaquants du Barca ressemblent-ils à des fantômes ?

En quoi, au contraire, Ronald Araujo et Sergino Dest ont-ils l’air si vivants ?

Photo par Eric Alonso/.

Oui, la stratégie consistant à fouetter les balles dans la surface devient prévisible, et même lorsque vous êtes à la traîne par un but, vous devez avoir plus de variété dans l’attaque.

Mais lorsque le milieu de terrain ne crée rien et que vos attaquants ne s’impliquent pas dans l’action, Dest a fait exactement ce que vous vouliez qu’il fasse.

Du côté gauche et du côté droit, aucune excuse, il a fait défendre Grenade en inscrivant 16 centres, presque tous bien livrés.

Donnez également du crédit à Memphis Depay. Quel match frustrant d’être un attaquant vedette. Pourtant, il est resté engagé offensivement et défensivement, a inscrit 16 centres et a réussi quatre tirs.

Le chef spirituel de cette équipe, cependant, est Araujo.

Contre le Bayern Munich, et encore lundi, il fait tout.

1 contre 1 en défense dans un espace ouvert. Aucun problème.

Dernier tacle de fossé dans la surface ? Chronométré à la perfection.

Premier homme au ballon sur coups de pied arrêtés ? À chaque fois.

Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via .

Araujo a des compétences et un physique naturel, mais ce que nous voyons à l’écran, c’est son désir.

Lundi, il a sauvé un point pour son équipe, mais cela aurait pu être trois avec un peu plus de chance après avoir mené son équipe avec cinq tirs, dont trois cadrés.

Crédit à Oscar Mingueza, qui joue également avec une détermination ardente, même en travaillant avec moins de capacités naturelles que l’Uruguayen.

Avec Mingueza dans le match, on m’a rappelé à quel point il sera important pour le succès du Barça. Un véritable joueur utilitaire sur lequel vous pouvez compter. Déterminé défensivement, deux plaqués gagnés en quelques minutes et un don pour aller de l’avant aussi, neuf centres dans la surface.

Eric Garcia devrait suivre leurs traces. S’il est né dix ans plus tôt, il aurait peut-être pu être un protégé de Gerard Pique, mais dans le jeu d’aujourd’hui, il devra faire sentir sa présence sur le terrain comme le fait Araujo.

Contre Grenade, ce sont les jeunes défenseurs qui ont montré la voie. Même Alejandro Balde a fait tout ce qu’il pouvait en jouant à cause d’une blessure au dos.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Demain, alors que la liste des blessés continue de s’allonger, l’opportunité pourrait être là pour Gavi, Riqui, Nico et Yusuf Demir.

Profitez de la journée messieurs pendant que vous le pouvez.

Ne comptez pas sur votre coach pour vous orienter.

Jouez avec fierté pour le club que vous aimez et offrez aux fans de quoi se réjouir.

Gagner ou perdre, nous avons tous besoin de quelque chose en quoi croire lorsque nous parcourons ces routes rocailleuses.

Bébé Barca, ton heure est maintenant.