tout sur la collaboration qu’ils feront cette année

“L’exposition se concentrera sur la mode, racontée à travers le lentille du genre, de la race et de l’équité, et je suis ravi qu’Instagram en fasse partie. J’ai jeté un œil à l’impressionnante sélection d’Andrew Bolton », a-t-il expliqué. Eva Chen sur Instagram TV.

Ainsi, dans le cadre du MET Gala, Instagram lancera une série de vidéos et de contenu sur designers jeunes, diversifiés et très talentueux. Le commissariat de cette exposition a été réalisé par Eva Chen et ce sera à travers Reels et IGTV que nous pourrons les voir en temps réel en avant-première du grand gala.