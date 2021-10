Tout sur la grève des employés de Netflix à propos du spécial Dave Chapelle

Netflix a suspendu Terra Fields, un employé de Netflix qui s’identifie comme trans et queer, ainsi que deux autres travailleurs, comme on leur a fait remarquer, s’ils avaient fuite d’informations confidentielles de la spéciale de Chapelle, d’organiser une manifestation et de critiquer publiquement le titre et l’entreprise sur Twitter. Les travailleurs ont été suspendus et la nouvelle a commencé à devenir virale, car ce que les employés critiquent, c’est la comédie transphobe du spécial.

Avant cela, le 13 octobre, Bloomberg a publié un article révélant que le spécial contenait des blagues transphobes et aussi a révélé combien d’argent Netflix a payé pour cela et quelle avait été la portée de The Closer dans le public. Comme on le sait, Netflix maintient ses métriques extrêmement confidentiel. En réponse, la plateforme de streaming a licencié un employé et suspendu d’autres comme Terra Fields.