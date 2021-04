Tout sur la nouvelle série Maradona (+ APERÇU)

Amazon Prime Video La nouvelle série racontera les hauts et les bas de la figure controversée du football argentin.

Une série qui se prépare depuis des années, et cet aperçu de la bande-annonce de la très attendue série Amazon Original, Maradona: Blessed Dream, est sorti ce matin, donnant au public du monde entier un aperçu de ce que cette série attachante leur apprendra. Maradona: Sueño Bendito sera présenté plus tard en 2021, exclusivement sur Amazon Prime Video dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

Produit par BTF Media, en coproduction avec Dhana Media et Latin We, la série biographique a été tournée en Argentine, en Espagne, en Italie, en Uruguay et au Mexique et comprend 10 épisodes d’une heure, qui capturent des moments clés de la vie et de la carrière. de la légendaire star du football.

Maradona: Sueño Bendito met en vedette Nazareno Casero (Histoire d’un clan), Juan Palomino (Magnifica 70) et Nicolas Goldschmidt (Supermax) jouant Diego Armando Maradona tout au long de sa vie et de sa carrière prolifique, depuis ses modestes débuts dans la ville. De Fiorito dans sa ville natale L’Argentine à sa course révolutionnaire pour Barcelone et Naples, la série présentera enfin son rôle clé en menant son équipe nationale à remporter la Coupe du monde au Mexique en 86. La série comprend également la participation de premier plan de Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Ugly Duckling), Mercedes Morán (Motorcycle Diaries), Pepe Monje (Love in Custody) et Peter Lanzani (El Clan).

Maradona: le rêve béni – Teaser | Amazon Prime VideoRencontrez l’homme derrière la légende. # MaradonaSueñoBendito uniquement sur #AmazonPrimeVideo À propos d’Amazon Prime Video Une plate-forme de streaming spécialisée dans le divertissement, avec des milliers de séries et de films exclusifs, ainsi que du contenu original mondial et local. Suivez #AmazonPrimeVideo Stream Now: primevideo.com/ Facebook: facebook.com/PrimeVideoMX/ Twitter: twitter.com/PrimeVideoMX Instagram: instagram.com/primevideomx/ Twitter: twitter.com/PrimeVideoLAT Instagram: instagram.com/primevideoLAT/2021 – 04-19T13: 08: 43Z

La série est dirigée par Alejandro Aimetta en tant que showrunner et réalisateur des épisodes enregistrés en Argentine, au Mexique et en Uruguay, qui est également l’un des auteurs de la série avec Guillermo Salmerón (El Marginal) et Silvina Olschansky (El Marginal). Roger Gual et Edoardo De Angelis ont réalisé les épisodes respectivement en Espagne et en Italie. Les producteurs exécutifs de la série sont Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto et Luis Balaguer.

La gloire et la controverse

Personnage controversé comme peu d’autres, Diego Armando Maradona a atteint tout au long de sa vie les plus hautes gloires et les plus bas instincts, selon le journal argentin Infobae, son histoire, digne de tout film, a fait l’objet de différentes productions qui dépeignent les différentes nuances qui ont toujours l’enveloppa.

Les cassettes qui racontaient la vie de la star du football

Une des premières histoires qui a raconté sa vie sur les écrans a été “The Day Maradona Met Gardel”, un film de Rodolfo Pagliere dans lequel Diego Armando s’est joué. Aimer Maradona est un autre film de la star argentine qui a fait le point sur ses années à Cuba en 2005 et aborde le fanatisme de ses partisans à travers le monde. Il y a aussi El Camino de San Diego, axé sur la période difficile où il a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques.

D’autres films importants étaient Maradona, la main de Dieu, dans la peau de Pelusa, Maradona de Kusturica, La Noche del 10, qui raconte son militantisme politique et son soutien inconditionnel à des dirigeants controversés tels que Fidel Castro, Evo Morales et Hugo Chávez. Ils mettent également en lumière Maradonapoli, un bilan de la vie du footballeur par l’équipe italienne de football, et plus récemment Maradona à Sinaloa, qui montre l’arrivée de Diego à Culiacán, au Mexique, pour diriger l’équipe des Dorados.