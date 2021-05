Tout sur le coût de HBO Max au Mexique et le contenu gratuit!

Série nouvelle et classique

– (Avec l’aimable autorisation de IMDb)

HBO Max accueillera de nouvelles séries telles que la suite de Sex And The City, la réunion des amis, le redémarrage de Gossip Girl, la série Generation, The Flight Attendant, entre autres. Mais il y aura aussi des classiques de HBO comme The Sopranos, Girls, Friends, Game of Thrones, entre autres. Et bien des nouvelles productions de Max Originals.

Ok, mais combien ça coûte?

– HBO Max dans le plan standard aura un coût de 149 pesos par mois pour 5 profils personnalisés et accès à 3 utilisateurs simultanément.

– Si vous souhaitez un forfait mobile, conçu pour une utilisation individuelle sur smartphones et tablettesIl a un coût de 99 pesos par mois.