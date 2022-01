Tout sur le Galaxy S21 FE, le mobile le plus attendu de Samsung | La technologie

C’est enfin officiel et on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur le Samsung Galaxy S21 FE, le mobile que beaucoup d’entre nous attendaient d’ici la fin de l’année dernière, mais qui devient désormais le plus désiré de ces premiers mois de 2022.

Samsung a généralement un problème de fuites et, ces dernières années, nous avons vu les plans de l’entreprise de présenter ses nouveaux modèles en grande pompe.

Et c’est que, les dernières générations de Note, de pliage et de Galaxy S ont fuité des mois avant la présentation officielle. Voyant qu’il n’y avait aucune nouvelle sur un Galaxy S21 FE très attendu, nous avions peur que le modèle n’arrive pas, mais à quelques jours de la fin 2021, un déballage a découvert le gâteau.

Maintenant cependant Nous avons déjà toutes les informations et le prix du Samsung Galaxy S21 FE, la nouvelle génération d’un mobile que nous avons adoré en 2019 et qui conserve la même philosophie que la première génération : des fonctionnalités TOP Samsung à un prix plus attractif.

Samsung Galaxy S21 FESamsung Galaxy S21DisplayDynamic AMOLED 2x | 6,4″ | FullHD+ (2 340 x 1 080 pixels) | 120 Hz Dynamic AMOLED 2x | 6,2 pouces | 20 :9 format Full HD + (2 400 x 1 080 pixels) | 120 Hz | HDR10+ | 1 300 nits Processeur Snapdragon 888Exynos 2100 | Mali- G78 MP14 RAM et stockage 6/8 Go LPDDR5 | 128/256 Go UFS 3.18 Go RAM LPDDR5 | 128 Go ou 256 Go UFS 3.1 Caméras arrière 8 Mpx f / 2.4 3x téléobjectif | 12 Mpx f / 2.2 ultra grand angle | 12 Mpx f / grand angle 1.8 OIS | Avant 32 Mpx f/2.2 Téléobjectif 64 Mpx f/2.0 | Ultra grand angle 12 Mpx f/1.8 120° | Grand angle 12 Mpx f/1.8 | Avant 10 Mpx f/2.2 Batterie 4 500 mAh | Charge 25W | Charge sans fil 15W4 000mAh | Charge rapide 25W | Charge rapide sans fil Qi 15WAndroidAndroid 12 + One UI 4Android 11 avec One UI 3.1Connectivity5G | WiFi 6 (802.11 ax) Dual band | Dual SIM | Bluetooth 5.2 | NFC | USB-C 3.2, A -GPS, GLONASS, GALILEO.5G | WiFi 6 (802.11 ax) Dual band | Dual SIM | Bluetooth 5.0 | NFC | USB-C 3.2, A-GPS, GLONASS, GALILEO Dimensions et poids 155,7 x 74,5 x 7,9 m m | 177 grammes 151,7 x 71,2 x 7,9 mm | 169 grammes

À mi-chemin du S21 et du S21 + en gardant cet écran plat

Le S21 FE est un mobile qui suit les lignes de design du S21 « standard », mais avec des côtés au fini mat qui correspondent parfaitement aux différentes couleurs qui seront disponibles.

Nous aurons une couleur lavande, un blanc, un vert olive et le noir Et, comme je l’ai dit, les côtés sont mats et de la même couleur que le dos.

Dans cet arrière, nous avons le module de caméra très bien intégré avec un design un peu plus classique qui ressemble à celui de ses frères, mais sans « plier » sur le côté pour se fondre dans le cadre du terminal.

Les cadres de l’écran sont assez fins et nous continuons à voir le trou avant pour la caméra, ce que nous attendions de ce modèle malgré le fait que Samsung ait déjà joué avec les caméras sous l’écran (dans le Fold 3).

Les dimensions des bornes sont comprises entre S21 et S21 + et l’écran est également positionné à ce point médian avec 6,4 « .

Il a une résolution de 2 340 x 1 080 pixels et a un taux de rafraîchissement de 60 ou 120 Hz. Il n’est pas adaptatif comme celui de ses frères aînés, mais il conserve le même 2x panneau AMOLED dynamique à quel point il est bon de regarder des vidéos et de jouer à des jeux.

Et en parlant de ce dernier, ce qui alimentera le système est le Snapdragon 888, un processeur que nous connaissons très bien, qui est très solvable et qui nous offre d’excellents résultats dans toutes les tâches que nous pouvons effectuer sur un mobile.

Il est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et une mémoire unique de 128 Go avec la norme UFS 3.1. La batterie, quant à elle, est de 4 500 mAh avec une charge rapide maximale de 25 W par câble et une charge sans fil de 15 W.

Même capteur principal que ses grands frères et un téléobjectif 3x

Quand on parle de ces gammes et, surtout, de Samsung, la section photographique est la clé. Dans ce cas on a un mix entre les capteurs du S21 et du S20 FE.

Le principal est celui qui gagne clairement. Il s’agit du même capteur principal que nous avons vu dans les S21 et S21 + et, comme nous l’avons vu dans la revue, nous l’avons adoré grâce à son contraste et son niveau de détail.

Il s’agit d’un capteur de 12 mégapixels doté de la technologie de mise au point Dual Pixel, d’une stabilisation optique aussi bien pour la photo que pour la vidéo (où le S21 est l’un des meilleurs du marché) et une ouverture f/1.8.

Le capteur est assez grand pour ces 12 mégapixels avec son 1/1.76″ et les pixels ont une taille de 1,12 microns. Comme on dit, exactement les mêmes caractéristiques que dans le S21 et le S21+.

Le grand angle et le téléviseur, au contraire, sont ce que l’on retrouve dans le Galaxy S20 FE et que, bien que plus âgés, ils nous ont aussi laissé de bons sentiments.

On a un téléobjectif de 8 mégapixels avec stabilisation optique et ouverture f / 2.4 qui a un pixel d’un micron et un capteur de 1 / 4.4 « .

Le grand angle est de 12 mégapixels f/2,2 avec un pixel de 1,12 micas et une taille de capteur de 1/2,8″ À l’avant, on voit un appareil photo de 32 mégapixels f/2,2 qui est le même, encore une fois, que dans le F20 FE.

Et cela en ce qui concerne le matériel, puisque si l’on passe au logiciel, Samsung a mis l’accent sur différents modes d’enregistrement et de photo.

Grâce au FAI du SD 888, nous allons avoir un nouveau mode nuit qui améliore le contraste et la luminosité, mais réduit le bruit grâce à différents algorithmes d’intelligence artificielle.

Nous pourrons également enregistrer une double vidéo avec les caméras avant et arrière et nous aurons différents détails d’éclairage et de couleur pour le mode portrait.

Ce qui peut attirer le plus l’attention, ce sont deux détails qui sont devenus très populaires avec le Pixel 6 comme Reconstruction du visage IA et suppression d’objets en photo.

Le premier est obtenu grâce à l’intelligence artificielle dans les portraits afin qu’il n’y ait pas de visages flous sur les photographies, ajoutant des détails et de la texture à la fois aux yeux, aux cheveux et aux lèvres.

Le second est… ce que son nom l’indique : un outil pour supprimer facilement des objets (ou des personnes) des photos. Nous voulons vraiment voir comment cela fonctionne lorsque nous examinons le S21 FE.

Lancement et prix du Samsung Galaxy S21 FE

Après avoir vu les spécifications du Samsung Galaxy S21 FE, il est temps de voir le prix et surtout la date de sortie. Comme c’est l’usage chez pratiquement tous les constructeurs ces dernières années, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour nous en procurer.

Et c’est ça, le lancement Il est prévu pour ce 11 janvier au prix de 749 euros. Oui, il « colle » au prix actuel d’un de ses frères, puisque le S21 se trouve aux alentours de 700 euros sur Amazon, mais si vous voulez un écran plus grand et une plus grande autonomie, le S21+ est aux alentours de 800 en Composants PC.

Donc, comme vous pouvez le voir, il est à mi-chemin entre les deux tant en termes de performances que de prix et c’est à vous de décider lequel correspond le mieux à vos besoins.