Tout sur le personnage de Gael García Bernal dans son film Marvel

La Le film de Gael García dans Marvel sera présenté en avant-première sur Disney +, comme de nombreuses productions que Walt Disney Studios a lancées cette année. Le tournage de l’histoire démarrera début 2022. Dans le passé, il y a eu quelques mentions du personnage de Marvel sur lequel ce nouveau loup-garou est basé, mais il n’a jamais été adapté au cinéma ou à la télévision.

La dernière chose que nous avons vue de l’acteur d’Amores Perros était dans Old, un film de M. Night Shyamalan, alors qu’il a des projets à venir tels que la série HBO Max Station Eleven et le film réalisé par Jennifer Lopez The Mother. L’acteur mexicain n’a pas encore commenté ce personnage qu’il aura dans Marvel.