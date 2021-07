Tout sur le piercing au téton, le bijou de sein…

Avant de faire un piercing au téton il faut bien réfléchir et évaluer tous les avantages et inconvénients de ce choix… un peu “extrême” !

le piercing au mamelon C’est un détail de style audacieux, moderne et sexy, choisi par de nombreuses stars et protagonistes de la jet-set. Précisément à cause de sa popularité parmi les célébrités, ce perçant il tente beaucoup de jeunes et très jeunes et représente une tentation à laquelle on risque de céder un peu superficiellement. Même en ce qui concerne les seins, apprendre à s’accepter et à s’aimer est la première étape pour vivre en harmonie avec son corps. Avant de faire un piercing au mamelon, regardez cette vidéo sur le forme de poitrine.

Piercing au téton : le plus aimé des célèbres

Déjà choisi, aimé et affiché par Kendal Jenner, Bella Hadid et Rihanna, piercing au mamelon ce n’est pas seulement une prérogative féminine. En effet, de plus en plus d’hommes sont tentés par ce piercing extrême, et qui portent des bijoux saisissants ou des petits anneaux de tétons. Très souvent, les hommes préfèrent percer les deux mamelons et porter le même bijou des deux côtés. Les femmes, en revanche, préfèrent une version plus espiègle, avec mamelon unique percé et avec des bijoux en or, en argent ou en acier chirurgical, bien que ces derniers temps, comme le confirment les perceurs des étoiles, le double piercing au mamelon soit très populaire et demandé par un nombre croissant de femmes.

Piercing mamelon : une zone sensible

La première chose à garder à l’esprit si vous envisagez d’obtenir un piercing au mamelon c’est que c’est un zone très délicate et plein de terminaisons nerveuses pour lesquelles il est indispensable de s’adresser à un professionnel expérimenté. En fait, vous courez le risque de causer de graves dommages si vous voulez économiser de l’argent. Un perceur professionnel saura effectuer le piercing avec le plus grand soin et saura vous conseiller sur tous les remèdes pour éviter autant que possible les complications de rejet et d’infection.

Cependant, soyez très prudent : si vous remarquez gonflement ou de pus, contactez immédiatement votre médecin. Ces informations ne sont pas destinées à vous effrayer ou à vous dissuader, mais à vous faire comprendre que la modification corporelle ne se joue pas et ne s’improvise pas. C’est un monde fascinant mais dangereux si des professionnels expérimentés ne sont pas choisis. Mieux vaut payer un peu plus mais ne pas se retrouver avec des cicatrices disgracieuses.

Quels bijoux choisir pour un piercing au téton ?

Le piercing au mamelon est l’un des plus douloureux. Il est préférable d’utiliser des barres plutôt que des anneaux, du moins au début – la barre permet en fait une guérison plus rapide et indolore. L’anneau de mamelon peut bouger beaucoup et rendre la cicatrisation plus complexe et plus longue, cela peut tirer et faire mal et même s’accrocher quelque part (et faire très mal !). Les perceurs plus expérimentés ne recommandent pas ce type d’intervention aux débutants, c’est-à-dire à ceux qui abordent la modification corporelle pour la première fois. Dans ce cas, il vaut mieux commencer par des piercings plus simples comme les piercings nez, septum ou sourcils (qui sont aussi moins douloureux). L’un des métaux préférés pour le piercing du mamelon est le titane, totalement hypoallergénique et rarement problématique.

le or de toutes les nuances et même le platine sont également parfaits si vous recherchez un piercing flashy et luxueux. Vous pouvez les obtenir avec une livraison rapide en les achetant sur amazon : puis apportez-les à votre professionnel de confiance toujours scellé et désinfecté ! Si votre choix se porte sur l’acier, il est essentiel de vous assurer qu’il est de bonne qualité : si vous l’achetez en ligne, évaluez attentivement la fiche technique sur amazon pour vous assurer qu’il n’est pas mélangé avec du nickel, qui provoque généralement des allergies et des infections. . Assurez-vous que c’est acier chirurgical ou médical, pur et donc beaucoup plus fiable. Le piercing au mamelon, selon ceux qui en souffrent, est l’un des plus douloureux au monde. Évidemment, c’est parce que la zone du sein, et en particulier le mamelon, est très délicate. Si vous êtes convaincu d’avoir un piercing au mamelon et que vous avez soigneusement pesé le pour et le contre, ne laissez pas la douleur vous arrêter ! Ok, ça fait mal mais ça ne dure que quelques secondes… et c’est tout !

Bien sûr, alors vous devez attendre que le trou guérisse. Cette phase dure généralement de six mois à un an. Il y a aussi des mamelons (bon à savoir et à garder à l’esprit) qui ne guérissent jamais parce qu’ils ne s’habituent pas au piercing. Vous pouvez reconnaître qu’il y a un rejet en place par la présence de une bande rouge sur le mamelon: dans ces cas il n’y a pas d’autre solution que d’enlever le piercing ! Dans le reste des cas, il suffit de prendre grand soin du mamelon avec le piercing sans jamais négliger l’hygiène et la propreté.

Piercing téton : conseils utiles !

Si vous envisagez de vous faire percer le tétonAussi appelé piercing au mamelon par les connaisseurs, il y a quelques choses que vous devez absolument savoir. Après avoir fait le piercing dans le studio d’un perceur qualifié et expérimenté, il faut éviter les spas, les piscines, les saunas et même les douches (sauf celle à la maison !) pendant plusieurs mois. Garder la zone propre est essentiel pour accélérer la guérison et éviter les accidents et les infections imprévus. Utilisez toujours un nettoyant doux et de l’eau tiède. Laissez la zone sécher à l’air libre sans la frotter avec une serviette. Portez un soutien-gorge en coton doux et infroissable et évitez de toucher (ou d’être touché) le piercing pendant plusieurs semaines, en le désinfectant soigneusement chaque jour.

Résistez à l’envie de remplacer les bijoux que vous portez, que ce soit une barre ou tout autre, par d’autres. Vous ne pouvez changer les bijoux que lorsque le mamelon est guéri. Cependant, faites-le vite et n’attendez pas, le trou du téton se ferme beaucoup plus vite que vous ne le pensez ! Une bonne idée est d’aller voir votre perceur et de lui demander de le changer, la première fois (et peut-être la deuxième fois aussi !). Vous pouvez vous retrouver dans la situation de devoir retirer votre piercing après une visite médicale. Dans ce cas, pour ne pas fermer le trou, vous pouvez acheter un retenueIl s’agit d’un remplissage en verre pour le trou, non métallique, qui n’interfère avec aucune machinerie et vous permet de faire vos examens médicaux avec un confort total.

Que fait exactement le perceur au mamelon ?

Chaque perceur a son propre style et utilise des procédures et des techniques différentes. Choisir un perceur expérimenté est évidemment la première étape pour éviter les infections ou les cicatrices. L’homme ou la femme qui décide de se faire percer un mamelon (ou un mamelon) demande souvent au perceur de choisir son bijou préféré (si vous ne l’avez pas déjà fait). Le perceur vous demandera de signer des formulaires de consentement et vous fera asseoir dans une pièce fermée. Ici, le perceur stérilisera personnellement les bijoux et la zone du mamelon. Beaucoup préfèrent effectuer un peeling chirurgical du sein pour éliminer toutes les impuretés. À puis attacher l’embouchure avec une pince. À ce stade, le perceur vous demande de prendre de profondes respirations rythmiques et insère l’aiguille dans votre mamelon. Après avoir percé le mamelon, le perceur insère le bijou et bloque le saignement avec un pansement. Il est normal que la zone saigne pendant quelques jours, mais si après une ou deux semaines le mamelon continue de saigner, il est indispensable de consulter un médecin.

Piercing au mamelon : questions fréquemment posées

Peut-on allaiter avec un piercing au mamelon ?

Un piercing bien fait et sans infection vous permet d’allaiter votre bébé sans problème. Cependant, percer un mamelon comporte des risques et, si des complications graves surviennent, celles-ci seront sans aucun doute un frein à l’allaitement.

Le piercing au mamelon rend-il mes mamelons plus sensibles ?

Quelque part entre légende urbaine et réalité. La vérité est que le piercing fait saillir les mamelons et, par conséquent, augmente la perception normale de cette partie du corps. Certains jurent que cela affecte le plaisir que vous pouvez ressentir au toucher… mais cela dépend de vos goûts et de votre sensibilité !

je connais pouvez-vous également percer un mamelon rétrofléchi ?

Oui, évidemment tout dépend de la compétence du professionnel que vous choisissez, mais il n’y a pas de forme ou de type de mamelon qui ne puisse pas avoir de piercing.