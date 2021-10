Tout sur le rappel de la banque d’alimentation myCharge

La Consumer Product Safety Commission a récemment annoncé un rappel des batteries myCharge. Les accessoires, utilisés pour fournir un moyen portable de recharger les appareils mobiles, peuvent surchauffer et s’enflammer. Plusieurs blessures sont déjà survenues à cause de ces accessoires. Voici ce que vous devez savoir sur le rappel de la banque d’alimentation myCharge.

Ma batterie est-elle dangereuse ?

Le rappel de la banque d’alimentation myCharge concerne sept modèles de chargeurs portables de la société. Ils ont un boîtier métallique anodisé bleu, noir ou gris. Le devant du boîtier du produit porte l’inscription « myCharge ». Les détaillants comprenaient Best Buy, Target, Amazon et d’autres ont vendu les banques d’alimentation entre août 2018 et décembre 2019 pour entre 70 $ et 100 $. Voici les modèles rappelés :

Adventure Mega, numéro de modèle AVC20KG-A, codes de date 2818, 3718, 4018 ou 4518Adventure Mega C, numéro de modèle AVCQC20KG-A, code de date 2818Razor Mega, numéro de modèle RZ20KK-A, codes de date 3818, 4118, 4418, 4918 ou 1719Razor Mega C, numéro de modèle RZQC20KK-A, code de date 3818Razor Super, numéro de modèle RZ24NK-A, code de date 0319Razor Super C, numéro de modèle RZQC24NK-A, codes de date 3319 ou 3519Razor Xtreme, numéro de modèle RZPD26BK-A, codes de date 2818, 3718, ou 3918

Les modèles plus récents, tels que la banque d’alimentation Mag-Lock MagSafe, ne sont pas affectés par le rappel de la banque d’alimentation myCharge.

Vous trouverez le nom du modèle au dos du boîtier du produit et sur le panneau inférieur de l’emballage du produit. Le code de date est imprimé sur l’emballage extérieur et le boîtier du produit, sauf pour les modèles Adventure Mega et Adventure Mega C. Pour ces produits, le code de date est imprimé sur la face inférieure d’un rabat sur le dessus du boîtier du produit.

Que faire si vous êtes concerné par le rappel de la banque d’alimentation myCharge

Arrêtez immédiatement d’utiliser l’appareil. myCharge a reçu 30 rapports de surchauffe des batteries. Il y a eu sept blessures, y compris des brûlures au haut du corps, aux mains, aux jambes et/ou aux pieds des utilisateurs, ainsi que des incidents de dommages matériels aux sols, murs et meubles de la maison.

La société offre un remboursement du prix d’achat total de la batterie ainsi qu’un bonus de 25 % pour l’échange sur le site Web de myCharge.

Contactez myCharge sans frais au 888-251-2026 de 9 h à 16 h HE du lundi au vendredi. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’entreprise à l’adresse [email protected]. Enfin, muCharge dispose d’une page de sécurité du produit pour demander un remboursement.