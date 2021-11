NCT Jaehyun a été choisi comme « acteur principal » sur le nouveau drame OTT ‘Bungee Jumping Of Their Own’ et voici tout sur son rôle et l’intrigue du K-drama.

Jaehyun de NCT, l’aimant visuel aux multiples talents, devait apparaître plus tôt dans le drame « Dear M ». Cela, cependant, a ensuite été reporté indéfiniment. Mais les fans n’ont pas à attendre trop longtemps pour voir l’étourdissant NCT 127 sur l’écran de télévision alors qu’il est sur le point de jouer dans le remake de « Bungee Jumping ».

Le rôle de NCT Jaehyun dans « Bungee Jumping Of Their Own » exploré

Jaehyun a été choisi pour incarner le personnage principal d’Im Hyun-bin dans le remake de « Bungee Jumping Of Their Own ».

L’intrigue du drame « Bungee Jumping Of Their Own » tourne autour d’un professeur de lycée, Seo In-woo, qui ne peut oublier son amant décédé, In Tae-hee. L’enseignant fait face à un dilemme extrême lorsqu’un élève, Im Hyun-bin, commence à se comporter exactement comme In Tae Hee.

NCT Jaehyun incarnera le rôle d’Im Hyun-bin, joué par l’artiste sud-coréen Yeo Hyun-soo dans le drame original diffusé en 2001. Plus intéressant encore, le rôle d’Im Hyun Bin a conduit à l’acteur de K-drama Yeo Hyun- soo obtenant son premier prix Baeksang en 2001 en tant que meilleur nouvel acteur.

Quand est-ce que le remake de « Bungee Jumping Of Their Own » est-il diffusé ?

Selon les médias coréens, le remake OTT de « Bungee Jumping Of Their Own » commencera sa pré-production en 2021. Le tournage de la série originale de Kakao TV devrait commencer en janvier 2022.

Ainsi, les fans peuvent s’attendre à une sortie à un moment donné l’année prochaine.

Réalisé par le réalisateur de « Spring Day » Kim Jong-hyuk et produit par Choi Nak-kwon, qui était également le producteur de la série originale, « Bungee Jumping Of Their Own » comportera 16 épisodes.

Toujours coupé de l’original ‘Bungee Jumping Of Their Own’

Les fans félicitent Jaehyun pour avoir accepté des rôles difficiles

Les NCTzens déversent leur amour pour le cœur de SM Entertainment, Jaehyun, pour avoir endossé un rôle aussi difficile et complexe.

Faisant l’éloge de l’acteur débutant, un fan a jailli: « À en juger par la façon dont Jaehyun a choisi ses rôles, cela me rappelle vraiment comment Kyungsoo a choisi ses rôles. Les deux sont dans des rôles difficiles et ne collent pas à vos acteurs typiques. Des rôles stimulants qui vous épateraient une fois que vous les aurez regardés vont également briser le stéréotype de l’acteur idole.

Un deuxième fan a fait écho à un partage de prise similaire, « c’est la façon dont Jaehyun ne s’en est pas tenu à ces personnages traditionnels typiques et est passé directement à un rôle complexe et à une intrigue angoissante. l’homme sait ce qu’il fait, il est convaincu qu’il rendra justice au rôle et il l’a donc accepté.

À en juger par la façon dont Jaehyun a choisi ses rôles, cela me rappelle vraiment comment Kyungsoo a choisi ses rôles 🥺 Les deux sont dans des rôles difficiles et ne collent pas à vos acteurs typiques. Des rôles stimulants qui vous épateraient une fois que vous les aurez regardés vont également briser le stéréotype de l’acteur idole. — 🍑✨🥀 (@baldafriqueyuno) 2 novembre 2021

c’est la façon dont Jaehyun ne s’en est pas tenu à ces personnages traditionnels typiques et est passé directement à un rôle complexe et à une intrigue angoissante. l’homme sait ce qu’il fait, il est confiant qu’il rendra justice au rôle et donc il l’a accepté – naya. (@ohahpotato) 2 novembre 2021

