Tout sur le Snapdragon 8 Gen 1, le cœur des téléphones TOP de 2022 | La technologie

Nous vous disons tous les détails du Snapdragon 8 Gen 1, la puce mobile la plus puissante de 2022 qui se présente dans une lithographie de 8 nanomètres qui promet moins de consommation et de meilleures performances à la fois dans les jeux et dans la photographie informatique, où elle boit du Tensor de Google et d’Apple A15.

Cette semaine, comme le veut la tradition, se tient le Qualcomm Tech Summit, le congrès au cours duquel l’entreprise présente ses derniers développements liés au monde des puces électroniques.

C’est généralement un événement intéressant pour les passionnés de la technologie la plus «dure», car il parle avant tout de fréquences, d’informatique, de réseaux 5G et d’améliorations de la connectivité sans fil, entre autres détails et le protagoniste est la puce haut de gamme de l’entreprise pour les TOP mobiles de l’année suivante.

Ce 2021, le protagoniste est le Snapdragon 8 Gen 1, une puce qui a fuité ces dernières semaines, qui ne suit pas la lignée des noms de cette famille haut de gamme et qui se présente comme une grande avancée sur tous les fronts, mais surtout en puissance de calcul de CPU, GPU et intelligence artificielle.

GPU et CPU de quatre nanomètres pour les mobiles TOP 2022

Commençons par parler des tripes, car c’est le plus impressionnant et ce que tous ceux qui recherchent des informations sur les processeurs aiment.

Le processeur est cadencé à 3 GHz avec des cœurs Cortex X2 et une architecture 64 bits. Il prend en charge jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR5 à 3 200 MHz et est intégré une lithographie de 4 nanomètres.

Dans les jeux, le nouveau GPU Adreno a 30% de puissance en plus que la génération précédente avec 25 % de consommation de batterie en moins.

Nous voulons vraiment voir en quoi cela se traduit, mais de Qualcomm, ils préviennent déjà que nous pourrons voir des jeux avec les dernières implémentations d’Unreal Engine telles que des effets d’éclairage plus riches, des ombres à plus haute résolution et des effets volumétriques qui n’étaient pas possibles auparavant sur un mobile .

La mémoire est également importante et le Snapdragon 8 Gen 1 a une bande passante plus élevée dont il profite, beaucoup, le processeur pour l’intelligence artificielle.

Cette intelligence artificielle peut avoir différents usages sur un téléphone mobile, mais Qualcomm nous a surtout indiqué les bénéfices en termes de photographie, dont nous parlerons plus tard pour, par exemple, recréer un bokeh plus naturel, mais aussi pour qu’il n’y ait pas de visages flous, comme ce que fait Google avec l’appareil photo de son Pixel 6, ou pour appliquer un bokeh à la vidéo, comme le mode cinématique de l’iPhone 13.

Ce « moteur » d’intelligence artificielle est quatre fois plus rapide que la génération précédente et a deux fois plus de mémoire partagée avec le reste des éléments et également une amélioration de deux fois les performances par watt.

Processeur d’image 18 bits avec enregistrement 8K HDR

Cela peut ne pas en avoir l’air, mais le processeur est crucial pour obtenir la meilleure expérience photographique.

Le processeur avec votre FAI et le système d’exploitation vont de pair Lorsqu’il s’agit de générer des photographies « informatiques », quelque chose de très important dans les téléphones mobiles et, par conséquent, il y a des moments où deux mobiles montent le même capteur, mais les résultats sont très différents car le processeur est Qualcomm ou Mediatek et plus ou moins moderne.

Dans le cas du Snapdragon 8 Gen 1, il existe un nouveau processeur d’image ISP qui passe de 14 bits à 18 bits de l’année dernière.

Cela permet un meilleur traitement de l’image en termes de plage dynamique, de couleur et de netteté, mais aussi a une bande passante de 3,2 gigapixels par seconde pour traiter toutes les informations très rapidement.

D’après ce que Qualcomm nous a dit, cela permet de capturer des images avec plus de données, mais aussi des vidéos 8K HDR, un vrai non-sens pour un si petit appareil et quelque chose que nous voulons vraiment essayer.

Le HDR sur les écrans n’est pas le même que sur les caméras. Ici, nous vous disons ce que chacun est et quelles sont les différences.

La différence la plus palpable est que le processeur 18 bits capture 4 000 fois plus de données d’image que le 14 bits, ce qui signifie également que dans les fichiers RAW, nous aurons beaucoup de place pour éditer et récupérer des zones de l’image.

Et si vous voulez des mégapixels, même s’ils ne font pas tout en photographie, Cette SD 8 Gen 1 prend en charge les capteurs 200 mégapixels.

Le nec plus ultra de la connectivité sans fil avec le Snapdragon X65

Depuis quelques générations, les SoC Qualcomm intègrent le modem 5G et cette année nous avons le X65.

Il s’agit d’un modem compatible avec les réseaux 5G 10 gigabits et accompagné d’une connectivité Bluetooth 5.2 à faible latence qui accepte l’audio aptX Voice, aptX Adaptive et aptX Lossless.

Le Wi-Fi est évidemment le Wi-Fi 6E avec une capacité pour une vitesse de pointe de 3,6 Gpbs et est à double bande.

En ce sens, et tant que les réseaux locaux le supportent, il semble que le débit soit desservi.

Au final, nous avons un SoC qui, comme chaque génération, a l’air très bien et nous avons hâte de tester ce CPU et ce GPU qui promettent tant dans les jeux que dans les modèles commerciaux.

Et oui aussi nous voulons vraiment voir comment ces 4 nanomètres se comportent en consommation de batterie et en échauffement, notamment venant des Snapdragon 888 qui sont de vraies bêtes, mais qui ont aussi besoin d’un bon système de dissipation car ils sont « chauds » sous pression.