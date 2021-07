Tout sur le week-end romantique en famille de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Jennifer et Ben étaient accompagnés de ses enfants, les jumeaux Max Oui Emma et pour Samuel, le fils qu’il partage avec jennifer. Les cinq étaient escortés par cinq gardes du corps, qui ont veillé à ce qu’ils profitent de leur journée sans être harcelés par les paparazzi et les fans.

Le couple a été capturé par Page Six se tenant la main, riant et s’amusant dans les jeux avec leurs enfants respectifs. Pour l’occasion, l’acteur et le chanteur arboraient des looks décontractés.

Quelques heures plus tard, le couple a pris un vol pour les Hamptons, où ils ont terminé leur week-end romantique. En marchant le long de la plage, Jennifer et Ben ont été vus portant des tenues coordonnées. Elle portait un pantalon militaire beige avec un sweat-shirt assorti et il portait un pantalon hoddie kaki et crème. Les deux ont complété leur look avec des baskets.