Tout sur les maisons de démarrage: 4 raisons pour lesquelles les jeunes devraient envisager d’acheter des maisons de démarrage cette nouvelle année

Lorsqu’il s’agit d’investissements immobiliers, les experts soulignent que les jeunes n’ont jamais été enthousiastes à l’idée d’accéder à la propriété, car ils ne sont généralement pas en mesure de payer un prêt hypothécaire.

Mitu Mathur, directeur, GPM Architects and Planners, déclare : « Les jeunes sont beaucoup moins stables car leur vie change constamment. Par conséquent, ils finissent par louer des maisons à proximité de leur lieu de travail. Bien que cela puisse sembler idéal, investir dans une maison de démarrage présente plusieurs avantages, en particulier pour la jeune génération. »

Initialement, des facteurs tels que la distance du lieu de travail et le manque de facilité de déplacement ont toujours été des raisons de ne pas investir dans des logements. Mais aujourd’hui, les experts disent qu’avec l’augmentation des prix de location dans les grandes villes métropolitaines, les maisons de départ se sont avérées être la bonne étape pour échapper au style de vie vicieux de la location en étant plus gérables.

« Maintenant, les jeunes n’hésitent pas à investir leur argent dans des logements de taille décente, comme un logement typique de deux chambres avec un bureau, qui leur offre les bonnes opportunités et les bons avantages », explique Mathur.

Abordabilité : L’urbanisation rapide, la famille nucléaire et l’augmentation du revenu disponible ont joué un rôle central dans le changement des perspectives de la jeune génération, de locataire à propriétaire. « Avec l’augmentation du nombre de ces maisons abordables et intelligentes, il existe actuellement un marché énorme pour l’achat de maisons de démarrage », déclare Mathur.

Il ajoute en outre : « De plus, les maisons de départ sont abordables, ce qui en fait un point d’investissement avantageux pour les jeunes qui sont autrement endettés d’une manière ou d’une autre. »

Croissance des infrastructures : Aujourd’hui, l’éloignement du centre-ville ou de son lieu de travail n’est plus une contrainte. Sachant que c’est un avantage, on peut facilement acheter une maison en banlieue. Les experts disent que l’augmentation du nombre de logements abordables dans les banlieues, combinée à une augmentation constante des investissements dans les infrastructures, telles que de meilleures routes et les déplacements en commun, par le gouvernement, permet aux gens de se rendre plus facilement au travail ou de rester en contact avec leurs amis et famille.

Confiance accrue dans l’immobilier : Auparavant, selon les experts, les jeunes étaient également réticents à investir dans des projets immobiliers, car il y avait un manque de confiance dans la communauté immobilière. Cependant, avec l’intervention d’actes tels que RERA en bonne et due forme, on peut facilement reconnaître de bons développeurs.

Flexibilité de vie : Le travail à domicile devenant de plus en plus courant aujourd’hui et les gens passant plus de temps chez eux avec leurs proches, les gens ont compris l’importance d’investir dans les bonnes maisons, de la bonne taille et avec les bons équipements. « La flexibilité du mode de vie de la jeune génération s’est avérée être un avantage supplémentaire pour les investissements dans des maisons de démarrage », déclare Mathur.

Demande d’installations/commodités :

Il existe également un besoin et un désir de nouvelles installations et commodités avec des modes de vie changeants. Les experts du secteur affirment que les entreprises permettent désormais des projets avec de nouveaux types d’installations aux niveaux nucléaire et public tels que de petites zones d’étude, de petites niches pour s’asseoir, des bibliothèques à domicile, des espaces communautaires bien conçus, des espaces publics compatibles Wi-Fi, des cafés, des espaces paysagers , espaces de co-working et zones de crèche qui sont devenus de plus en plus courants et souhaitables dans les complexes d’habitation d’aujourd’hui.

Mathur ajoute : « Aujourd’hui, les jeunes préfèrent avoir de telles installations à portée de main tout en vivant dans leurs condos. Ce besoin croissant d’un espace communautaire/social où les gens peuvent travailler, interagir et socialiser est pris en charge par les constructeurs et les concepteurs, attirant les jeunes.

Il ajoute en outre : « L’immobilier a vu l’épreuve du temps comme un investissement où l’on peut obtenir un retour tangible utilisable par les personnes et leurs familles. Par conséquent, il est sage d’investir un peu plus et d’obtenir une première maison aujourd’hui et de payer l’IME plutôt que les loyers mensuels.

