Tout sur les offres publiques initiales: une introduction en bourse de vacances-Palooza

À l’approche du week-end du Memorial Day et du début de l’été, je ne peux m’empêcher de penser à quel point les choses sont différentes aujourd’hui de ce qu’elles étaient il y a un an.

Source: Shutterstock

Travail. École. Famille. L’économie. Le marché boursier.

Tant de choses changent et pour le mieux.

Ce matin, j’ai examiné le nombre de cas de Covid-19 aux États-Unis, et il est formidable de voir le nombre redescendre près de l’endroit où il était lorsque la pandémie a commencé en mars dernier.

Qu’est-ce qu’une année différente fait, n’est-ce pas ?

C’est en fait mon thème dans le nouvel épisode de MoneyLine d’aujourd’hui. Il s’agit de vous aider à gagner de l’argent, mais pas de la façon dont vous pourriez le penser …

Vous pensez probablement que je veux parler de la Grande Grande Réouverture et des opportunités qui nous attendent.

Oui, c’est une de mes matières préférées. Et oui, il y a de grandes opportunités à venir.

Dans MoneyLine d’aujourd’hui, nous parlons d’offres publiques initiales… introductions en bourse.

Nous aimons tous les introductions en bourse. Nous nous sentons comme un enfant à la recherche des jouets les plus chauds pour sa liste de souhaits de vacances. Quels sont les plus cool qui seront les plus amusants ?

Il y a un enthousiasme pour une nouvelle entreprise qui commence à négocier publiquement. Tout est une question de possibilités, et les investisseurs considèrent les introductions en bourse comme certaines des opportunités financières les plus prometteuses de la planète.

Quelle différence une année fait-elle ?

Les lecteurs de longue date savent que je ne recommande pas d’acheter des introductions en bourse dès qu’ils commencent à négocier. Regardez quelques graphiques et vous remarquerez un motif. La plupart du temps, ils montent dans l’excitation initiale après avoir commencé à négocier, puis redescendent quelques semaines ou mois plus tard. Cela est dû en partie au fait que les initiés commencent à vendre après ce qu’on appelle la période de « verrouillage ».

Cela signifie que si vous attendez quelques mois ou même un an, vous pourrez mieux déterminer ceux qui sont les mieux placés pour vous faire de l’argent.

Dans le nouveau MoneyLine, nous parlerons du processus, de la stratégie d’investissement… et bien sûr des entreprises. Beaucoup d’entre eux.

J’ai perdu la trace après avoir montré environ 10 graphiques, alors j’espère que vous allez consulter le nouveau MoneyLine pour une petite IPO-palooza de vacances. Nous allons nous amuser et j’espère que vous apprendrez quelques choses et repartirez avec de bonnes idées.

Une dernière remarque : n’oubliez pas que le marché est fermé le lundi, de même que nos bureaux InvestorPlace à l’occasion du Memorial Day.

Passez un bon week-end de vacances en toute sécurité!

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

