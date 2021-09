Tout sur Quannabu, la crypto-monnaie créée pour l’industrie du cannabis

En 2019, le processeur commercial Fortress Payment Technologies a annoncé qu’il ne serait plus en mesure d’accepter les paiements Visa pour les produits liés au cannabidiol (CBD). L’annonce n’a donné aux commerçants qu’un préavis de huit heures du changement, ce n’est qu’un exemple des nombreux obstacles financiers auxquels l’industrie du cannabis a été confrontée lorsqu’elle a tenté de traiter des transactions pour des produits liés au cannabis.

Malheureusement, étant donné que la législation et les réglementations de l’industrie du cannabis évoluent encore, l’industrie est constamment confrontée à ces obstacles. Pour éviter les risques potentiels, même dans les zones où le cannabis est désormais légal, la plupart des banques, sociétés de cartes de crédit et fournisseurs de paiement éviteront de travailler directement avec les transactions de cannabis.

En raison des difficultés rencontrées lors des transactions, de nombreuses entreprises sont enclines à utiliser les espèces comme moyen de paiement standard. Cependant, le stockage d’espèces présente une multitude de problèmes pour les entreprises. Non seulement la sécurité des entreprises est compromise avec la possibilité accrue de vol, mais aussi la sécurité de leurs employés lorsqu’ils transportent de l’argent liquide.

Pour apporter une solution au problème auquel l’industrie du cannabis est confrontée, la startup londonienne Quannabu a lancé un réseau de paiement décentralisé pour les transactions liées au cannabis sur la blockchain. Quannabu dispose également d’une plate-forme de paiement appelée Quannabu Pay, qui est basée sur la blockchain et permet aux entreprises et aux consommateurs de transférer des fonds de manière transparente et sans obstacles financiers.

La solution financière de la société pour l’industrie du cannabis aura non seulement sa propre forme de crypto-monnaie, mais également une infrastructure sécurisée. Étant donné que la législation est encore un travail en cours pour de nombreux pays, les réglementations changent constamment et ont créé une chaîne d’approvisionnement complexe et parfois décousue. Cela signifie que les autorités ont plus de mal à suivre l’offre de cannabis.

Grâce à la technologie blockchain de Quannabu, la société a créé un produit qui minimise les activités illégales en permettant à la police de retracer la source et l’approvisionnement de tous les produits à base de cannabis. Cela signifie que les gouvernements peuvent suivre le mouvement du cannabis et arrêter toute circulation illicite sur son passage, créant ainsi plus d’espace pour un marché plus sûr et plus réglementé.

La transparence de la chaîne d’approvisionnement offerte par Quannabu augmentera non seulement la visibilité de la chaîne d’approvisionnement pour les forces de l’ordre, mais aussi pour les consommateurs, les fabricants et les fournisseurs. Grâce à cette solution, l’entreprise augmente la confiance et crée une industrie plus sécurisée dans son ensemble.

En plus de la solution de chaîne d’approvisionnement, de l’offre de jetons et de la plate-forme de paiement sécurisée de l’entreprise, elle exploite également Quannabu Labs, un laboratoire de test innovant qui s’engage dans des activités liées au CBD sur et en dehors de la blockchain, la seule opération de ce type au monde. . .

Enfin, l’entreprise travaille également à établir sa propre ferme de chanvre, pour cultiver du chanvre de qualité pharmaceutique. L’installation disposera d’un équipement de test certifié afin que vous puissiez tester vos plantes de manière cohérente et précise.