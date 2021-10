Tout sur son lancement mondial

10/03/2021 à 17:08 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Lors d’un événement spécial avec le Vivo X70 comme protagoniste, nous avons pu constater que, comme nous l’avions prévu, ces appareils atteindraient également nos terres. N’oublions pas qu’ils l’ont d’abord fait en Inde, et maintenant nous savons que ces produits phares atterriront sur le public mondial. C’est pourquoi dans cet article nous vous informons sur toutes les caractéristiques du Vivo X70, X70 Pro et X70 Pro +.

À titre d’avertissement, lors de l’événement, nous n’avons rien pu voir du X70 standard. Ceci selon les responsables était intentionnel, il est donc possible que son arrivée ne soit reçue qu’en Inde pour le moment. Cependant, les X70 Pro et Pro + feront bientôt leurs débuts occidentaux. Il y a quelques différences notables entre eux. Le principal est son panneau. Et c’est que le Vivo X70 Pro + monte un LTPO AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD + et une fréquence de 120 Hz, tandis que le Pro dispose d’un panneau FHD + de 6,56 pouces. Il existe également des différences dans son processeur. Et c’est que bien que le Pro + intègre le Qualcomm Muflier 888+, le Pro standard opte pour le Dimensity 1200 de MediaTek.

Vivo met également en avant les caméras de ses terminaux, avec un configuration du capteur arrière quadruple dans le cas du Vivo X70 Pro +. Ainsi, le dispositif comprend un Capteur principal 50MP, un périscope téléobjectif 8MP, un téléobjectif 12MP et un grand angle 48MP. La principale différence des caméras par rapport au Pro est le grand angle, qui est de 12MP, en plus d’une ouverture plus petite dans ses caméras. Les deux terminaux intègrent également une caméra frontale 32MP, un capteur à l’écran situé dans la partie centrale supérieure du panneau.

Parmi ses caractéristiques, nous voyons qu’ils intègrent également un capteur d’empreintes digitales optique sur l’écran et une batterie de 4 500 mAh dans le cas du Pro + (4 450 sa version Pro). La Charge rapide 55W et charge sans fil 50W C’est exclusivement pour le Pro +, tandis que le Pro obtiendra une charge rapide de 44W. Le Vivo X70 Pro arrivera dans les magasins le 7 octobre prochain à un prix de 630 € à changer, avec des configurations allant jusqu’à 512 Go et 12 Go. Le Pro+ pour sa part le fera le 12 octobre à partir de 720€ au taux de change environ.