Tout tourne autour de ce téléobjectif

Beaucoup d’encre virtuelle a été déversée sur la prochaine gamme phare de Google. Des fuites aux quasi-annonces en passant par les teasers, nous avons presque vu tout ce que les Pixel 6 et 6 Pro offriront, et à travers tout cela, une conviction est restée immuable dans ma tête : je veux ce téléobjectif et je le veux sur un Pixel caméra.

J’aime prendre des photos avec des téléphones. Je le fais depuis le Nokia N95 en 2007 et je pense avoir développé un certain flair pour cela. J’ai depuis longtemps reconnu qu’il n’y avait aucun moyen d’obtenir un résultat de qualité reflex avec mon téléphone, mais j’ai également reconnu que je bénéficie de nombreux autres avantages comme un meilleur post-traitement et un appareil photo toujours avec moi . Cela m’a donné la liberté d’explorer les limites de ce que cette caméra peut et ne peut pas faire.

Au fil des ans, j’ai amélioré ma composition, mes choix de sujets, la stabilité de ma main et j’ai obtenu un meilleur œil pour les détails, tandis que mes téléphones ont évolué avec moi, offrant des résolutions plus élevées, un HDR plus naturel, de meilleurs et plus d’objectifs, un meilleur post- traitement, et une multitude d’options que je peux basculer entre à la volée. Ma dernière arme de choix est le Pixel 5 et, bien que je puisse en tirer des résultats assez impressionnants, j’ai l’impression que l’absence d’un téléobjectif me retient.

Tout tourne autour de ce capteur rectangulaire au milieu.

Pour moi, ce capteur serait un autre outil dans ma ceinture de composition, à ajouter à la prise de vue régulière, portrait et grand angle. J’aimerais pouvoir obtenir plus de détails sur un autre sujet sans avoir à m’approcher physiquement de celui-ci, ou mieux le cadrer sans avoir à recadrer l’image d’origine. C’est une option qui me manque cruellement chaque fois que je sors avec mon Pixel 5 et que je vais dans des zoos ou des expositions ou que j’assiste à des événements où je n’ai aucun contrôle sur la distance minimale entre moi et mon sujet.

J’attends que Google apporte un téléobjectif à sa gamme depuis que ce type de capteur est devenu courant sur les téléphones Samsung, Huawei et d’autres marques. J’ai vérifié ces impressionnants échantillons de zoom publiés sur Twitter et dans des critiques, et je sais de quoi un téléobjectif est capable. Mais l’utiliser pour Google serait une tout autre histoire : couplé à son magique Super Res Zoom, il devrait offrir plus de stabilisation et potentiellement plus de capacités de zoom numérique que le zoom optique 4x indiqué ne le laisserait croire.

Laisse-moi m’approcher de cette abeille sans risquer de me faire piquer.

Nous savons également que Google utilisera le téléobjectif pour masquer les visages des personnes sur les photos et probablement effectuer d’autres sorcelleries dont nous n’avons pas encore entendu parler. Ou pensé. Écoutez, je ne savais pas que je voulais un mode astrophotographie sur mon téléphone jusqu’à ce que Google le présente, et je suis sûr que ses assistants photo ont des idées plus intéressantes à nous présenter.

C’est pourquoi le Pixel 6 Pro m’intrigue énormément. Bien sûr, je veux voir ce que ce Tensor SoC est capable de réaliser et à quel point la taille de poche pratique du Pixel 5 me manquera, mais la vraie curiosité est ce nouveau capteur. Ce n’est même pas une question de savoir si j’achèterai ou non le téléphone, ce n’est pas non plus une question de couleur – il n’est disponible qu’en noir en France – mais tout dépend de ce que je peux en faire une fois que je l’ai, combien je ‘ J’apprends et m’améliore grâce à lui, et jusqu’où je peux le pousser pour obtenir des clichés encore plus intéressants.