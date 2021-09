Tout un succès le “Round 2” du Miguel Cotto du Tournoi de Golf

Caguas, PORTO RICO – C’était la journée parfaite pour une spectaculaire partie de golf sous le chaud soleil sur le parcours du majestueux El Conquistador Resort à Fajardo. Vers 9h15 du matin, le « tour 2 » attendu du tournoi de golf Miguel Cotto a commencé au profit de la Fondation El Ángel. Plus de 144 joueurs ont profité de toutes les commodités et des courtoisies de la grande variété de sponsors qui ont grandement soutenu l’initiative de la Fondation El Ángel.

“Sans aucun doute, le tournoi a dépassé les attentes que nous avions, le soutien du secteur privé et tous les grands amis marchands de Porto Rico se sont joints pour soutenir notre cause et le résultat a été un grand tournoi pour le plus grand plaisir de tous, nous ne nous arrêtons jamais dire MERCI à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont cru en notre proposition et l’ont démontrée, afin que tout le monde soit conscient que le Round 3 sera épique », a commenté Miguel Cotto.

Lors de la cérémonie de remise des prix du tournoi, la directrice exécutive de la Fundación El Ángel de Miguel Cotto, Mme Lizzie Flores, a présenté le grand rêve et le projet ambitieux avec la vision pour l’année 2022 ; le « Centro Forma + Salud Miguel Ángel Cotto Carrasquillo », qui sera le seul de son genre, suivi par des nutritionnistes agréés au niveau ambulatoire.

Où les participants bénéficieront d’un espace contigu pour l’activité physique, selon leur plan individuel et guidé par des préparateurs physiques. De plus, nous offrirons des ateliers aux participants avec leurs parents en charge, ainsi qu’un programme d’activité physique conçu en fonction de l’âge. Ce qui précède, axé sur le soutien aux enfants et aux jeunes qui souffrent de surpoids et d’obésité.

Fundación El Ángel de Miguel Cotto : Nous combattons l’épidémie croissante de surpoids et d’obésité à Porto Rico en mettant en œuvre notre plateforme de bien-être. Et bientôt via le Centre Forma + Salud.

Le problème

L’épidémie de surpoids et d’obésité est un problème de santé publique. Selon les données du Behavioral Risk Factor Surveillance System pour 2017, la prévalence du surpoids et de l’obésité à Porto Rico était de 68,3 %.

A Porto Rico, une augmentation du nombre de personnes obèses, ainsi que des conditions directement liées à l’excès de poids, ont été observées. Parmi ceux-ci, les suivants se distinguent : le diabète, l’hypertension, les maladies cérébrovasculaires, les taux élevés de cholestérol dans le sang et le cancer. Les enfants ne sont pas exempts de ce problème de santé, puisqu’on estime que 40 % des filles et des garçons à Porto Rico sont obèses, en surpoids ou à risque de l’être.