Tout va bien ! Un euphémisme pour un truc pas cher

En tant qu’acte vivant transcendant, Astuce pas cherla réputation de s reste inégalée. Depuis la fin des années 70, ils ont vendu des salles américaines pratiquement chaque année, tandis que la presse rock japonaise les qualifie régulièrement de « ” Beatles. ” Compte tenu de tout cela, il n’est peut-être pas surprenant que l’opus signature du quatuor vétéran de l’Illinois soit leur Cheap Trick At Budokan, plusieurs millions de ventes, de 1979 : l’un des plus grands albums live et le disque qui les a établis comme l’un des principaux joueurs. Pourtant, alors que Cheap Trick a toujours été fiable sur les planches, il ne faut pas oublier qu’ils ont également amassé un formidable catalogue d’albums studio, avec des titres tels que Dream Police et All Shook Up, produit par George Martin, se classant parmi leurs plus convoité. Et leur dernier, We’re All Alright !, semble prêt à entrer dans cette noble entreprise.

Écoutez Tout va bien ! à l’heure actuelle.

Cheap Trick a connu une résurgence bien méritée ces dernières années. Nommé en l’honneur de leur ville natale, Rockford de 2006 présentait une cache enviable de chansons, parmi lesquelles «If It Takes A Lifetime» et «Perfect Stranger» assisté de Linda Perry, tandis que The Latest de 2009 salué par la critique comprenait une reprise pulvérisante de «When Les lumières sont éteintes.

L’intronisation du groupe au Rock And Roll Hall Of Fame a coïncidé avec leur 17e album studio, Bang, Zoom, Crazy… Hello, publié par Big Machine en avril 2016. Présentant Cheap Trick sous son meilleur jour, cet album mélange des rockers durs comme du diamant ( “No Direction Home”) avec une pop somptueuse (“The Sun Never Sets”) et a même ajouté une reprise adaptée aux dancefloors du tube soul nordique de Dobie Gray “The In Crowd”. Bénéficiant d’un accueil critique soutenu, l’album récompense le groupe avec son premier succès au Billboard Top 40 depuis Lap Of Luxury en 1988.

Le stock de Cheap Trick n’a cessé d’augmenter depuis, avec leur tube à succès de 1978 “Surrender” figurant sur la bande originale du film à succès Guardians Of The Galaxy 2, et la sortie le 16 juin 2017 de We’re All Alright! Alors que les précédents Bang, Zoom, Crazy… Hello allaient toujours prendre quelques coups, Rick Nielsen et compagnie ont clairement relevé le défi de le suivre.

Coproduit par Julian Raymond (Glen Campbell, Fleetwood Mac), tout va bien ! a de nouveau capturé l’équipe revigorée de Nielsen sous une forme étincelante, vantant un disque enviable et défiant l’âge, comparable aux titres légendaires du groupe de la fin des années 70 et du début des années 80.

Montant haut sur des riffs fanfarons et glam et provoquant l’une des voix les plus terreuses et au niveau des tripes de Robin Zander, l’ouvreur “You Got It Going On” est vintage Trick, livrant un refrain énorme et coup de poing en quelques secondes et incitant Nielsen à lâcher prise avec un solo vicieux et Keef-esque. C’est génial, mais ce n’est que le premier d’une série d’hymnes de qualité à indice d’octane élevé qui comprend également l’arrogant et se pavanant « Brand New Name On An Old Tattoo », le Qui-Le jeu de puissance de « Like A Fly » et le single phare de l’album « Long Time Coming ».

Ailleurs, Cheap Trick prouve à nouveau sa polyvalence et sa verve sur des morceaux tels que « Floating Down », qui passe adroitement de sa prémisse acoustique de rêve initiale à une ballade puissante et à la combustion lente « The Rest Of My Life », qui est teinté de subtiles taches de psychédélisme à la Revolver. Dans la même veine, la reprise fidèle et musclée du groupe The Move en 1969, “Blackberry Way”, tandis que “She’s Alright” – un hommage affectueux à une fille au bon cœur – est un joyau pop éclatant aux multiples facettes. guitares Nielsen superposées. Le fumant (et sûrement intitulé rhétoriquement) « If You Still Want My Love » complète ce disque rock’n’roll fougueux et sûr de lui, qui ne peut que prolonger la saison en cours de Cheap Trick au soleil.

Tout va bien ! peut être acheté ici.