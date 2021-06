Tout va et vient – ​​.

Une année aussi calme que Netflix (du moins selon les normes de Netflix), cela en valait la peine d’arriver en juillet, date à laquelle la deuxième saison de l’émission de sketchs hystérique de Tim Robinson I Think You Should Leave fait son retour triomphal pour un Deuxième Saison. Cela aurait pu être la seule sortie ce mois-ci et j’aurais probablement été satisfait, mais il y a aussi un film d’action avec Lena Headey et Karen Gillen appelé Gunpowder Milkshake, les nouvelles saisons d’Outer Banks, Atypical et Virgin River, un anime basé sur Resident Evil, et les trois parties de la trilogie de films Fear Street de Netflix.

Meilleure offre du jour Amazon a oublié de mettre fin à cette offre Prime Day la plus vendue – maintenant à seulement 17 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 16,98 $ Vous économisez : 13,48 $ (45%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Diffusion le 1er juillet

Air Force One

Audible – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Austin Powers dans Goldmember

Austin Powers : International Man of Mystery

Austin Powers : l’espion qui m’a baisé

Le meilleur des ennemis

Soirées Boogie

Né pour jouer

Bureau des choses magiques : Saison 1

les anges de Charlie

Congolais

Dennis la menace

Guerriers de la dynastie – FILM NETFLIX

Le jeu

Génération 56k – SÉRIE NETFLIX

Hampstead

Le Karaté Kid

Le Karaté Kid Partie II

Le Karaté Kid Partie III

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

La vie telle que nous la connaissons

L’amour en fait

Marie-Madeleine

Mémoires d’une geisha

Course de minuit

Combinaison mobile Gundam Hathaway – FILM ANIME NETFLIX

Combat mortel (1995)

Sans attaches

Pas un autre film pour adolescents

Ophélie

Sailor Moon Crystal : Saisons 1-3

Trop belle

Espagnol

Star Trek

Les étrangers

Stuart Little

Balayage de supermarché : Saison 1

Épée de confiance

Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby

Terminator 2 : Jour du Jugement

Monde souterrain

Monde souterrain : éveil

Underworld le soulèvement des Lycans

Quels rêves peuvent venir

Pourquoi les fous tombent-ils amoureux

Jeunes Royaux – SÉRIE NETFLIX

ZATHURA : UNE AVENTURE SPATIALE

Diffusion le 2 juillet

Diffusion le 3 juillet

Grey’s Anatomy : Saison 17

Diffusion le 4 juillet

Diffusion le 5 juillet

Diffusion le 6 juillet

Diffusion le 7 juillet

Diffusion le 8 juillet

Diffusion le 9 juillet

Diffusion le 10 juillet

Diffusion le 13 juillet

Diffusion le 14 juillet

Diffusion le 15 juillet

Diffusion le 16 juillet

Le séduit

Profond – FILM NETFLIX

Expliqué: Saison 3 – DOCUMENTAIRE NETFLIX (NOUVEAU ÉPISODES HEBDOMADAIRE)

Rue de la peur Partie 3: 1666 – FILM NETFLIX

Essai de Johnny – FAMILLE NETFLIX

crépuscule

La saga Twilight : Nouvelle Lune

La saga Twilight : Éclipse

La saga Twilight : Breaking Dawn : Partie 1

La saga Twilight : Breaking Dawn : Partie 2

Diffusion le 17 juillet

Diffusion le 20 juillet

Diffusion le 21 juillet

Diffusion le 22 juillet

Fonctionne toujours de 9 à 5

Les mots bouillonnent comme du soda pop – NETFLIX ANIME

Diffusion le 23 juillet

Diffusion le 24 juillet

Charmé : Saison 3

Django Unchained

Diffusion le 26 juillet

The Walking Dead : Saison 10

Wynonna Earp : Saison 4

Diffusion le 27 juillet

Diffusion le 28 juillet

Diffusion le 29 juillet

Resort à aimer – FILM NETFLIX

Transformers: War for Cybertron: Kingdom – NETFLIX ANIME

Diffusion le 30 juillet

Diffusion le 31 juillet

Continuez à lire pour la liste complète des films, émissions et offres spéciales retirés de Netflix le mois prochain. Vous pouvez également visionner une vidéo présentant certains des faits saillants du service en juillet :

Départ le 5 juillet

Départ le 7 juillet

Départ le 14 juillet

Départ le 15 juillet

La princesse et la grenouille

Départ le 19 juillet

Love Sick : La série : Saison 1

Départ le 22 juillet

Oh mon fantome

Oh mon fantôme 2

Oh mon fantôme 3

Oh mon fantôme 4

Départ le 28 juillet

Départ le 30 juillet

Départ le 31 juillet

Une orange mécanique

La mariée de Chucky

Jeu d’enfant 2

Jeu d’enfant 3

Mange prie aime

Quatre Noëls

Spectacle de monstres

Fred Claus

Amis avec des avantages

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Grands desseins : Saison 10

Grands desseins : Saison 15

Henri hardcore

Arrière-pays : Saisons 1-3

Accrocher

Cornes

L’ascendance de Jupiter

roi Arthur

Little Baby Bum : Comptine Amis : S1

Les petits coquins

Mad Max

Le mariage de mon meilleur ami

Nacho Libre

Nuits à Rodanthe

Le Patriote

Souviens-toi de moi

Graine de Chucky

Accélérer la révolution

Votre Altesse

le pays des zombies

C’est tout ce que vous devez savoir sur le calendrier de sortie de Netflix en juillet. Comme toujours, nous revenons tous les dimanches avec des listes hebdomadaires de toutes les arrivées et départs.

Meilleure offre du jour Le tout dernier thermostat Nest est à son prix le plus bas sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 129,99 $ Prix : 99,98 $ Vous économisez : 30,01 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission