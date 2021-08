Tout va et vient cette semaine

Le mois d’août bat son plein, et bien que Stranger Things 4 n’arrive pas avant 2022, il y a encore beaucoup de sorties Netflix à espérer au cours de la semaine du 8 août. Netflix ajoute plusieurs nouveaux films et émissions originaux. Pour certains d’entre vous, The Kissing Booth 3 est peut-être en tête de liste, mettant fin à cette trilogie rom-com. Pour d’autres, l’anime Shaman King nécessitera une frénésie de surveillance. Il y a aussi une nouvelle émission de pâtisserie, un drame d’horreur mettant en vedette Rosa Salazar (Alita: Battle Angel), une comédie spéciale du comédien primé Phil Wang et une nouvelle saison de la série Fast & Furious pour enfants.

Faites défiler vers le bas pour découvrir toutes les versions de Netflix à venir au cours de la semaine du 8 août.

Sorties Netflix | Semaine du 8 août

dimanche 8 août

Lundi 9 août

ROI CHAMAN – NETFLIX ANIME

Le médium Yoh Asakura participe à un tournoi de combat organisé tous les 500 ans, rivalisant avec d’autres chamans dans le but de devenir le tout-puissant Shaman King.

mardi 10 août

La maison de poupée de Gabby : Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Gabby et ses amis de la maison de poupée trouveront de nouvelles façons d’apprendre, de créer et de célébrer dans un monde de joie fantaisiste.

Phil Wang : Philly Philly Wang Wang – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Le comédien multi-primé Phil Wang fait ses débuts spéciaux de première heure sur Netflix Stand-up avec Phil Wang : Philly Philly Wang Wang. Après d’innombrables apparitions dans des émissions telles que Live at the Apollo, QI et The Comedy Lineup de Netflix, la star de la comédie occupe le devant de la scène au London Palladium, explorant la race, la romance, la politique et son héritage mixte britannico-malaisien.

UNTOLD: Malice au Palais

Réalisé par Floyd Russ (Zion) et mettant en scène des images inédites, la célèbre bagarre Pacers-Pistons est démêlée par ceux qui l’ont vécue.

Mercredi 11 août

Équipe de cuisson – SÉRIE NETFLIX

Dans chaque épisode de Bake Squad, quatre boulangers brillants individuellement s’affronteront pour voir quel dessert sera choisi pour le grand jour très spécial de quelqu’un. Ces boulangers ont été personnellement sélectionnés par la fondatrice de Milk Bar, Christina Tosi, qui a bâti un empire sur une délicieuse pâte à biscuits. Pour son prochain tour sucré, Tosi a constitué cette équipe de boulangers qui n’ont qu’une mission et une seule mission : réaliser les rêves de desserts ! De grands espoirs, des températures élevées, des enjeux élevés… le tout avec l’aimable autorisation de la Bake Squad.

La cabine de baisers 3 – FILM NETFLIX

C’est l’été avant qu’Elle ne se rende à l’université et elle est confrontée à la décision la plus difficile de sa vie : déménager à travers le pays avec son petit ami de rêve Noah ou tenir sa promesse de toujours d’aller à l’université avec son meilleur ami Lee. Le cœur de qui Elle brisera-t-elle ?

La diosa del asfalto

Micha et les loups – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Petite fille, elle a échappé à l’Holocauste et a vécu parmi les loups. Ou l’a-t-elle fait ? Une histoire extraordinaire suscite la sympathie – puis attire l’attention.

Jeudi 12 août

École AlRawabi pour filles – SÉRIE NETFLIX

Les parias victimes d’intimidation de la prestigieuse école pour filles d’Al Rawabi préparent une série de mises à mort risquées pour se venger de leurs bourreaux.

Lokillo : Rien n’est pareil – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

WFH, enseignement à domicile, lavage des mains, pas de câlins. Dans ce monde post-pandémique, le comique Lokillo Florez apporte des rires bien nécessaires sur la vie telle que nous la connaissons maintenant.

Chasseur de monstres : les légendes de la guilde – NETFLIX ANIME

Dans un monde où humains et monstres redoutables vivent dans un équilibre précaire, le jeune chasseur Aiden se bat pour sauver son village de la destruction par un dragon.

vendredi 13 août

Beckett – FILM NETFLIX

Suite à un tragique accident de voiture en Grèce, Beckett, un touriste américain, se retrouve au centre d’un dangereux complot politique –– et en fuite pour sa vie.

Nouvelle saveur de cerise – SÉRIE NETFLIX

Une cinéaste se rend à Hollywood au début des années 90 pour faire son film, mais tombe dans un terrier de lapin hallucinant de sexe, de magie, de vengeance – et de chatons.

Fast & Furious Spy Racers : Saison 5 : Pacifique Sud – FAMILLE NETFLIX

Lorsque Tony, le cœur de la famille « Spy Racers », est capturé par des marchands d’armes russes, l’équipe se rend dans le Pacifique Sud pour le sauver et déjouer un plan visant à conquérir le monde.

Parti pour de bon – SÉRIE NETFLIX

Dix ans après avoir perdu les deux personnes qu’il aimait le plus, un homme se retrouve plongé dans un autre mystère vertigineux lorsque sa petite amie disparaît soudainement.

Le Royaume – SÉRIE NETFLIX

Après le meurtre de son colistier, un prédicateur controversé devient candidat à la présidentielle argentine. Mais rien en lui n’est aussi saint qu’il n’y paraît.

Valéria : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX

Les quatre amis se soutiennent et s’entraident alors qu’ils prennent chacun des décisions importantes qui affecteront leur carrière et leur vie amoureuse respectives.

Départs Netflix | Semaine du 8 août

Lundi 9 août

El Cartel : Saison 1

El Cartel 2 : Saison

Somnambule

Jeudi 12 août

Sécurité non assurée

Scary Movie 5

samedi 14 août

Mother Goose Club : Saisons 1-2

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 8 août. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions de télévision et spéciaux. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en août, plus le calendrier des dates de sortie pour tous les originaux de Netflix.

