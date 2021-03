Tout va et vient en avril 2021 – .

Depuis la mise en ligne de HBO Max, bon nombre des ajouts mensuels les plus excitants sont des émissions et des films sous licence qui véhiculent beaucoup de nostalgie. Cela pourrait être le premier mois où les originaux dépassent le contenu sous licence, car avril apporte la saison 2 de A Black Lady Sketch Show, la première de Made for Love et une série documentaire sur Mark Wahlberg intitulée… Wahl Street. De plus, Mortal Kombat fera ses débuts sur le service.

Si vous voulez savoir ce qui va et vient sur HBO Max en avril, voici la liste complète:

Streaming le 1er avril

Un choc pour le système, 1990 (HBO)

Abandon, 2002 (HBO)

Côte d’Adam, 1949

Tout est perdu, 2013 (HBO)

Assumez le poste avec M. Wuhl

Barbarosa, 1982 (HBO)

Dynamite noire, 2009

Cécité, 2008 (HBO)

Le garde du corps, 1992

Boogie Nights, 1997

Élever bébé, 1938

La femme du boucher, 1991 (HBO)

Caddyshack, 1980

La Collection, 2012 (HBO)

La couleur pourpre, 1985

Pic de Dante, 1997 (HBO)

Ombres sombres, 2012 (HBO)

Silence mort, 2007 (HBO)

Sale Harry, 1971

L’aigle a atterri, 1977 (HBO)

Early Man, 2018 (HBO)

Easy Rider, 1969

Ella enchantée, 2004 (HBO)

Le mal que font les hommes, 1984 (HBO)

Œil pour œil, 1996 (HBO)

Peur, 1996 (HBO)

genera + ion, Finale de la première partie de la saison 1

Ghost Rider, 2007

Goodfellas, 1990

The Great Pottery Throwdown, Max Original Saison 4 Première

Lanterne verte, 2011

Hardball, 2001 (HBO)

Fins heureuses

Haywire, 2012 (HBO)

In & Out, 1997 (HBO)

Coup de pied et hurlement, 2005 (HBO)

Roi Arthur: Légende de l’épée, 2017 (HBO)

Lassiter, 1984 (HBO)

Leatherface Texas Chainsaw Massacre III, 1990 (HBO)

Allons en prison, 2006 (HBO)

Le plus long chantier, 1974 (HBO)

Made For Love, première de la série Max Original

Man Up, 2015 (HBO)

Le masque de Zorro, 1998

L’homme aux poings de fer, 2012 (version non classée) (HBO)

Missing In Action 2 – Le début, 1985 (HBO)

Manquant en action, 1984 (HBO)

Ma super ex-petite amie, 2006 (HBO)

La nounou

Le naturel, 1984

Maintenant, Voyager, 1942

Un jour, 2011 (HBO)

Police Academy 2: leur première mission, 1985 (HBO)

Académie de police 3: De retour à l’entraînement, 1986 (HBO)

Police Academy 4: Citizens On Patrol, 1987 (HBO)

Police Academy 5: Affectation: Miami Beach, 1988 (HBO)

Académie de police 6: City Under Siege, 1989 (HBO)

Académie de police: Mission à Moscou, 1994 (HBO)

Peur primordiale, 1996 (HBO)

Doute raisonnable, 2014 (HBO)

Aube rouge, 1984 (HBO)

Le retour, 2006 (HBO)

Risky Business, 1983 (HBO)

Roger et moi, 1989

M. Smith se rend à Washington, 1939

Baskets, 1992 (HBO)

Space Jam, 1996

Régulateur de vitesse vitesse 2, 1997 (HBO)

Envoûté, 2003 (HBO)

Stuart peu, 1999

La cabane, 2017 (HBO)

Le massacre à la tronçonneuse du Texas: le début, 2006 (version étendue) (HBO)

La grande famille heureuse de Madea de Tyler Perry, 2011

Wanderlust, 2012 (HBO)

Les guerriers, 1979 (Director’s Cut) (HBO)

La montre, 2012 (HBO)

Bruit blanc, 2005 (HBO)

La vie sauvage, 2016 (HBO)

À l’intérieur, 2016 (HBO)

Les loups à la porte, 2017 (HBO)

Diffusion le 2 avril

Diffusion le 3 avril

Ted, 2012 (version non classée) (HBO)

Streaming le 4 avril

Diffusion le 5 avril

Difficile, finale de la saison 2 (HBO)

Streaming le 6 avril

Streaming le 7 avril

Exterminate All The Brutes, Première de la série documentaire (HBO)

Côté sud, saison 1

Diffusion le 9 avril

Intemperie (Aka Out In The Open), 2019 (HBO)

Les deux autres, saison 1

Un petit public, finale de la saison 2 (HBO)

Streaming le 10 avril

Les nouveaux mutants, 2020 (HBO)

Diffusion le 11 avril

The Nevers, première série dramatique (HBO)

Streaming le 13 avril

Our Towns, Première du documentaire (HBO)

Streaming le 15 avril

Streaming le 16 avril

17 avril en streaming

Le chevalier noir se lève, 2012 (HBO)

Diffusion le 18 avril

Mare of Easttown, première série limitée (HBO)

Diffusion le 20 avril

Diffusion le 22 avril

1,2,3 Tous les yeux sur moi, 2020 (HBO)

Premières dames, 2020

Princesse Cut, 2020 (HBO)

Rizo, 2020 (HBO)

Streaming le 23 avril

Diffusion le 24 avril

Streaming le 26 avril

Diffusion le 29 avril

Départ le 11 avril

Départ le 15 avril

Départ le 30 avril

3 parrains, 1949

9 semaines et demie, 1986

Au-dessus de la jante, 1994 (HBO)

Les aventures de Robin Hood, 1938

Les aventures de Tom Thumb et Thumbelina, 2002 (HBO)

Après les heures, 1985

Un loup-garou américain à Londres, 1981 (HBO)

Les bêtes du sud sauvage, 2012 (HBO)

Être là, 1979

Bullitt, 1968

Paquet de joie, 1956

Je ne peux pas m’acheter l’amour, 1987 (HBO)

Le candidat, 1972

Cast Away, 2000 (HBO)

Catwoman, 2004

À la poursuite de la liberté, 2004

Cheyenne Automne, 1964

Cimarron, 1960

Créatures 2, 1988

Créatures 4, 1992

Dead Man Walking, 1995 (HBO)

Diner, 1982

Saleté, 2017

L’Exorciste, 1973

Femme Fatale, 2002 (HBO)

L’or du fou, 2008

Get Carter, 1971

Godzilla: le roi des monstres, 2019 (HBO)

Godzilla contre. Kong, 2021

Lanterne verte: Chevaliers d’émeraude, 2011

Le mile vert, 1999

Vieillards grincheux, 1995

Vieillards grincheux, 1993

La gueule de bois, partie II, 2011 (HBO)

Une vie cachée, 2019 (HBO)

The Hills Have Eyes II, 2007 (version étendue) (HBO)

Les collines ont des yeux, 2006 (version étendue) (HBO)

Le Hobbit: un voyage inattendu, 2012

Hobbit: La bataille des cinq armées, Le, 2014

Hobbit: La désolation de Smaug, Le, 2013

Comment l’Occident a été gagné, 1962

Je suis Sam, 2002

L’homme invisible, 2020 (HBO)

Jojo Rabbit, 2019 (HBO)

Jonny Quest, 1964

Josie et les chattes dans l’espace extra-atmosphérique, 1972

Josie et les chattes, 1970

Juste miséricorde, 2019 (HBO)

Le spectacle Looney Tunes, 2011

Looney Tunes: De retour en action, 2003

Mentir et voler, 2019 (HBO)

Ma, 2019 (HBO)

L’homme qui voulait être roi, 1975

Chambre de Marvin, 1996 (HBO)

Mildred Pierce, 1945

Monsieur Roberts, 1955

Mon paradis bleu, 1990

Mon chien Skip, 2000

Mon année préférée, 1982

Vacances européennes de National Lampoon, 1985

Vacances de National Lampoon, 1983

L’histoire sans fin, 1984

Nouveau Jack City, 1991

Nouveaux Looney Tunes, 2015

Minute de New York, 2004

Des souris et des hommes, 1992 (HBO)

Open Water 2: Adrift, 2006 (HBO)

Open Water, 2004 (HBO)

Ours de Paddington, 1989

Journée des patriotes, 2016

Présumé innocent, 1990

Orgueil et préjugés, 1940

Soldat Benjamin, 1980

Red Tails, 2012 (HBO)

Reversal Of Fortune, 1990

Rio Bravo, 1959

Rise Of The Guardians, 2012 (HBO)

École du rock, 2003 (HBO)

Scooby-Doo et Scrappy-Doo, 1981

Le spectacle Scooby-Doo, 1976

Scooby-Doo Où êtes-vous!, 1969

Le jardin secret, 1993

Elle est tout ça, 1999

Serpents dans un avion, 2006

Fils du masque, 2005

Cowboys de l’espace, 2000

Sylvester et Tweety Mysteries, 1995

Épouse cadavre de Tim Burton, 2005

Tom et Jerry (classique), 1967

Tour Heist, 2011 (HBO)

Sous le siège, 1992

Viva Las Vegas, 1964

Nous avons acheté un zoo, 2011 (HBO)

Qu’est-il arrivé à Baby Jane?, 1962 (HBO)

Où sont les choses sauvages, 2009

Le Wild Bunch, 1969

Le vent et le lion, 1975

Le Yogi Bear Show, 1988

