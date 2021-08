Tout va et vient la semaine du 15 août

Si vous ne pouvez pas attendre qu’Aquaman et le royaume perdu voient à nouveau Jason Momoa en action, nous avons de bonnes nouvelles. La plus notable des nouveautés Netflix au cours de la semaine du 15 août est Sweet Girl. Voici la ligne de connexion du film : “Un mari dévasté (Jason Momoa) jure de rendre justice aux personnes responsables de la mort de sa femme tout en protégeant la seule famille qu’il lui reste, sa fille (Isabela Merced).” Il commence à diffuser le vendredi 20 août.

Faites défiler vers le bas pour découvrir toutes les versions de Netflix à venir la semaine du 15 août.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix : était 50 $, maintenant 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Sorties Netflix | Semaine du 15 août

dimanche 15 août

Mother Goose Club : Saisons 3-4

Rascal ne rêve pas de Bunny Girl Senpai: Saison 1

Winx Club : Saison 6

Lundi 16 août

mardi 17 août

Aller! Aller! Cory Carson : Saison 5 – FAMILLE NETFLIX

Qu’il s’agisse d’aider ses amis ou de s’en faire de nouveaux, Cory est toujours en mouvement et prêt pour toute aventure qui se présente à lui !

UNTOLD: Traiter avec le diable – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Réalisé par Laura Brownson (The Rachel Divide, Lemon), la boxeuse Christy Martin parle de ses combats dans et hors du ring.

Mercredi 18 août

Les vaincus – SÉRIE NETFLIX

À l’été 1946, un flic américain arrive à Berlin pour aider à créer une force de police au lendemain de la guerre chaotique.

Souvenirs d’un meurtrier : les cassettes de Nilsen – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le tueur en série britannique Dennis Nilsen raconte sa vie et ses crimes à travers une série de bandes audio effrayantes enregistrées depuis sa cellule de prison.

Hors de ma ligue – FILM NETFLIX

Fatiguée de parcourir la scène des rencontres avec ses meilleures amies, une femme charmante mais maladroite atteinte d’une maladie génétique rare jette son dévolu sur l’amour.

Le journal secret d’un étudiant en échange – FILM NETFLIX

Cherchant à faire bouger les choses, deux meilleurs amis se lancent dans une aventure qui changera leur vie à l’étranger en tant qu’étudiants d’échange. Mais peuvent-ils éviter les ennuis ?

Jeudi 19 août

vendredi 20 août

La chaise – SÉRIE NETFLIX

Dans une grande université, la première femme de couleur à devenir présidente essaie de répondre aux demandes vertigineuses et aux attentes élevées d’un département d’anglais défaillant.

Tout ira bien – SÉRIE NETFLIX

Après être tombés amoureux, un mari et une femme créent des règles non conventionnelles pour garder leur famille unie pour le bien de leur fille.

Le film de la maison bruyante – FAMILLE NETFLIX

En tant qu’enfant du milieu et seul garçon de la grande famille Loud, Lincoln a du mal à se sentir spécial, mais tout change lorsque la famille se rend en Écosse.

Gentille fille – FILM NETFLIX

Ray Cooper, un homme de famille dévoué, jure que justice soit rendue contre la société pharmaceutique responsable du retrait du marché d’un médicament potentiellement salvateur juste avant que sa femme (Adria Arjona) ne meure d’un cancer. Mais lorsque sa recherche de la vérité mène à une rencontre mortelle qui met Ray et sa fille Rachel (Isabela Merced) en danger, la mission de Ray se transforme en quête de vengeance afin de protéger la seule famille qui lui reste.

Départs Netflix | Semaine du 15 août

dimanche 15 août

Jéricho : Saisons 1-2

J’aurais aimé être là

vendredi 20 août

Tuez l’Irlandais

Norme du Nord : les clés du royaume

Le fondateur

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 15 août. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions de télévision et spéciaux. En attendant, consultez tout va et vient sur Netflix en août, plus le calendrier des dates de sortie pour tous les originaux de Netflix.

Meilleure offre du jour Plus de 88 000 acheteurs Amazon adorent ces draps luxueux qui vous gardent au frais la nuit ! Prix : 57 $, maintenant 34,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission