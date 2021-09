Tout va et vient la semaine du 19 septembre

Il sera difficile de battre septembre en ce qui concerne les nouvelles versions sur Netflix. Nous avons déjà vu une tonne de superbes émissions et films ajoutés au service de streaming ce mois-ci, et cela se poursuivra avec les sorties Netflix pour la semaine du 19 septembre. Non seulement nous obtenons la quatrième saison de Dear White People, mais Midnight Mass – une série d’horreur du créateur de The Haunting of Hill House – fait également ses débuts cette semaine.

Sorties Netflix | Semaine du 19 septembre

dimanche 19 septembre

Lundi 20 septembre

mardi 21 septembre

Aller! Aller! Cory Carson : Chrissy prend le volant – FAMILLE NETFLIX

Des jeux d’arcade aux journées de traîneau et aux cures de hoquet, la petite sœur curieuse de Cory Carson, Chrissy, part à toute allure pour s’amuser et partir à l’aventure dans toute la ville !

L’amour sur le spectre : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX 🇦🇺

L’amour sur le spectre S2 continue de raconter les histoires des personnes atteintes du spectre autistique alors qu’elles naviguent dans le monde des rencontres et des relations. Avec quelques visages familiers et quelques nouveaux ravissants, cette saison représente un éventail encore plus large de personnes et de personnalités, montrant à quel point le spectre de l’autisme est vraiment diversifié.

Mercredi 22 septembre

Confessions d’une fille invisible – FILM NETFLIX

Lorsque Tetê, intelligente mais socialement maladroite, rejoint une nouvelle école, elle est prête à tout essayer pour s’intégrer aux enfants cool. Mais bientôt, son plan se heurte à un hic.

Chers Blancs : Tome 4 – SÉRIE NETFLIX

Réunis au milieu d’une pandémie, les futurs Sam et Lionel reviennent sur leur dernière année épique ensemble à Winchester – qui se déroule comme une comédie musicale des années 90.

Intrusion – FILM NETFLIX

Après une effraction mortelle dans la nouvelle maison de rêve d’un couple, la femme traumatisée cherche des réponses et apprend que le vrai danger ne fait que commencer.

Jaguar – SÉRIE NETFLIX 🇪🇸

Dans l’Espagne des années 1960, un survivant de l’Holocauste rejoint un groupe d’agents cherchant justice contre les centaines de nazis qui ont fui vers le pays pour se cacher après la Seconde Guerre mondiale.

Monsters Inside : les 24 visages de Billy Milligan – DOCUMENTAIRE NETFLIX

À la fin des années 1970, un violeur en série accusé prétend que plusieurs personnalités contrôlent son comportement, déclenchant une odyssée juridique qui captive l’Amérique.

Jeudi 23 septembre

Je Suis Karl – FILM NETFLIX

Après que la plupart des membres de sa famille ont été assassinés dans un attentat terroriste, une jeune femme est inconsciemment attirée à rejoindre le groupe même qui les a tuées.

vendredi 24 septembre

Du sang et de l’eau : Saison 2 – SÉRIE NETFLIX 🇿🇦

La série YA de Cape Town revient avec plus de rebondissements.

Ganglands (Braqueurs) – SÉRIE NETFLIX 🇫🇷

Lorsque sa nièce croise une puissante cheville ouvrière de la drogue, le voleur professionnel Mehdi et son équipe de voleurs qualifiés sont entraînés dans une guerre de territoire violente et meurtrière.

Jailbirds de la Nouvelle-Orléans – SÉRIE NETFLIX

Un regard sur la vie au-delà des barreaux d’un groupe de femmes incarcérées purgeant une peine dans une prison de la Nouvelle-Orléans.

Messe de minuit – SÉRIE NETFLIX

Une communauté vit des événements miraculeux et des présages effrayants après l’arrivée d’un mystérieux prêtre. Du créateur de “The Haunting of Hill House”.

Mon petit poney : une nouvelle génération – FAMILLE NETFLIX

Equestria est divisé. Mais un héros aux yeux brillants pense que les poneys de la terre, les pégases et les licornes devraient être des amis – et, pied à terre, elle est déterminée à le prouver.

L’étourneau – FILM NETFLIX

Une femme qui s’adapte à la vie après une perte est confrontée à un oiseau fougueux qui a envahi son jardin et à un mari qui a du mal à trouver une voie à suivre.

Vendetta : vérité, mensonges et mafia – DOCUMENTAIRE NETFLIX 🇮🇹

Cette série documentaire examine l’histoire vraie de deux des croisés « anti-mafia » de Sicile, qui ont tous deux été jugés pour des crimes majeurs eux-mêmes.

Départs Netflix | Semaine du 19 septembre

Rien ne quitte Netflix cette semaine !

Ce sont toutes les versions de Netflix pour la semaine du 19 septembre. Nous serons de retour la semaine prochaine avec plus de nouveaux films, émissions de télévision et spéciaux. En attendant, consultez tout le reste va et vient sur Netflix en septembre, ou juste les émissions et films originaux si tu préfères.